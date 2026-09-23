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Memhpis Depay duikt ondanks mislopen Oranje tóch op in Nederland

23 september 2026, 19:29
Memphis Depay
Foto: © Imago
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Hoewel Memphis Depay buiten de selectie van het Nederlands elftal is gehouden, is de aanvaller van Corinthians deze interlandperiode tóch naar Nederland afgereisd. Memphis is namelijk één van de vele prominenten uit de voetbalwereld die in Singer Laren aanwezig is bij de herdenkingsbijeenkomst voor Bartina Koeman, zo meldt De Telegraaf.

Bartina was meer dan veertig jaar getrouwd met Ronald Koeman, de trainer onder wie Memphis zijn beste jaren in Oranje kende en die hem tussendoor óók naar FC Barcelona haalde. Vorige week overleed zij op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van borstkanker, een ziekte waar ze al jaren mee kampte.

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Vandaag vindt in Singer Laren een herdenkingsbijeenkomst voor Bartina plaats. Memphis is één van de actieve spelers die daar acte de présence geeft, net als bijvoorbeeld Frenkie de Jong - die vanwege een blessure eveneens niet bij de selectie van Oranje zit. Daarnaast zijn ook Koemans oud-ploeggenoot Marco van Basten, Barcelona-voorzitter Joan Laporta en Ajax' technisch directeur Jordi Cruijff aanwezig bij de bijeenkomst, net als mediamagnaat John de Mol.

Vanwege de bijeenkomst besloot de KNVB de geplande persconferentie van Koemans opvolger, Xavi, woensdag te vervroegen (van respectievelijk 15.00 naar 11.00 uur). Bovendien zal morgen (donderdag), voorafgaand aan de Nations Leaguewedstrijd tegen Duitsland in Amsterdam, een minuut stilte in acht worden genomen om stil te staan bij het overlijden van Bartina.

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Memphis Depay

Memphis Depay
SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 32 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Corinthians
4
0
2025
Corinthians
23
6
2025
Corinthians
12
2
2024/2025
Atlético
-
-

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