Christian Eriksen hakt knoop door en vertrekt per direct bij Wolfsburg

en VfL Wolfsburg gaan per direct uit elkaar. De Duitse club heeft het contract van de Deense middenvelder in onderling overleg beëindigd. Eriksen wil dichter bij zijn familie in Denemarken zijn, nadat hij deze zomer opnieuw werd geconfronteerd met een medisch incident op het voetbalveld.

Eriksen zakte in juni tijdens de oefeninterland van Denemarken tegen Oekraïne kort in elkaar. De middenvelder verloor even het bewustzijn en kreeg een schok van zijn ICD. De Deense ploegarts liet destijds weten dat het implantaat had gereageerd zoals het moest doen. Eriksen werd vervolgens onderzocht in het ziekenhuis en kon korte tijd later weer naar huis.

Artikel gaat verder onder video

De gebeurtenis kwam ruim vijf jaar na zijn eerdere hartstilstand tijdens het EK van 2021. Na dat incident kreeg Eriksen een ICD, waarmee hij zijn professionele carrière kon voortzetten. Eriksen benadrukte na zijn nieuwe incident zelf dat de situatie anders was dan in 2021.

Revalidatie in Denemarken

Na de gebeurtenissen van deze zomer besloot Wolfsburg dat Eriksen zijn individuele revalidatie in zijn geboorteland zou voortzetten. De club hield daarbij contact met de middenvelder en de artsen die hem begeleidden.

Nu komt er ook een einde aan zijn dienstverband bij Wolfsburg. Eriksen had nog een contract tot medio 2027, maar beide partijen hebben besloten daar vroegtijdig een einde aan te maken. Volgens de Duitse club is het voor Eriksen belangrijk om dichter bij zijn familie in Denemarken te zijn.

34 wedstrijden voor Wolfsburg

Eriksen maakte vorig jaar transfervrij de overstap naar Wolfsburg. In zijn eerste seizoen kwam hij tot 34 officiële wedstrijden voor de Bundesliga-club. Daarin was hij goed voor drie doelpunten en tien assists.

Waar de toekomst van de 34-jarige middenvelder ligt, is nog niet bekend. Door de contractontbinding is Eriksen transfervrij. Een terugkeer naar Denemarken behoort daarmee tot de mogelijkheden, al heeft hij zich nog niet uitgesproken over zijn volgende stap.