Live voetbal

Jürgen Klopp vertelt heel eerlijk hoe hij naar Oranje kijkt

23 september 2026, 14:07
Jurgen Klopp
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Maak ons je Google-favoriet

Jürgen Klopp maakt zich op voor zijn vuurdoop als bondscoach van Duitsland. Hij treft donderdagavond in de Johan Cruijff ArenA het Nederlands elftal, dat met Xavi ook een nieuwe bondscoach heeft.

Dat zorgt ervoor dat de oud-trainer van Borussia Dortmund en Liverpool geen idee heeft van welk elftal hij tegenover zich gaat krijgen: "Het is een zeer zware tegenstander", zegt hij over Oranje. "We weten helemaal niet wat zij van plan zijn. En wij? Nou ja, we willen natuurlijk goed voetballen. Maar ik zeg liever niet hoe, want we willen toch ook een beetje verrassen."

Artikel gaat verder onder video

Ook wordt de coach gevraagd naar het weerzien met Nederlanders die hij kent. Zo was Virgil van Dijk jarenlang zijn aanvoerder bij Liverpool. De twee hebben een goede band met elkaar: "Ik ken meer Nederlandse spelers persoonlijk dan Xavi", grapt Klopp. "Ik weet niet of dat een voordeel is, maar het is wél een feit."

Virgil van Dijk kijkt in ieder geval uit naar het weerzien met zijn oude trainer, zo liet hij weten op de persconferentie van Oranje: "Hij is héél belangrijk geweest in mijn carrière, net als Ronald Koeman. Ik heb daar veel waardering voor. Ik vind Jürgen een heel complete trainer. Het wordt leuk om hem te zien, maar wij moeten ervoor zorgen dat hij zijn debuut als bondscoach gaat verliezen."

➡️ Meer nieuws over Oranje

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Tijjani Reijnders

Kijkers zeggen massaal hetzelfde over interview van Tijjani Reijnders: ‘Zakkenvuller?’

  • Gisteren, 22:09
  • Gisteren, 22:09
  • 6
Xavi Hernandez

Xavi wordt beticht van liegen: 'We moeten hem niet serieus nemen'

  • Gisteren, 10:59
  • Gisteren, 10:59
  • 6
Xavi Hernández

Eerste Oranje-selectie Xavi bekend: Veerman terug, twee debutanten

  • vr 18 september, 12:00
  • 18 sep. 12:00
  • 19
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Nederland - Duitsland

2 - 2
Gespeeld op 10 sep. 2024
Competitie: UEFA Nations League
Seizoen: 2024/2025

Meer info

Jürgen Klopp

Jürgen Klopp
Functie: Coach
Leeftijd: 59 jaar (16 jun. 1967)

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws