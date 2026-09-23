Jürgen Klopp vertelt heel eerlijk hoe hij naar Oranje kijkt

Jürgen Klopp maakt zich op voor zijn vuurdoop als bondscoach van Duitsland. Hij treft donderdagavond in de Johan Cruijff ArenA het Nederlands elftal, dat met Xavi ook een nieuwe bondscoach heeft.

Dat zorgt ervoor dat de oud-trainer van Borussia Dortmund en Liverpool geen idee heeft van welk elftal hij tegenover zich gaat krijgen: "Het is een zeer zware tegenstander", zegt hij over Oranje. "We weten helemaal niet wat zij van plan zijn. En wij? Nou ja, we willen natuurlijk goed voetballen. Maar ik zeg liever niet hoe, want we willen toch ook een beetje verrassen."

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Ook wordt de coach gevraagd naar het weerzien met Nederlanders die hij kent. Zo was Virgil van Dijk jarenlang zijn aanvoerder bij Liverpool. De twee hebben een goede band met elkaar: "Ik ken meer Nederlandse spelers persoonlijk dan Xavi", grapt Klopp. "Ik weet niet of dat een voordeel is, maar het is wél een feit."

Virgil van Dijk kijkt in ieder geval uit naar het weerzien met zijn oude trainer, zo liet hij weten op de persconferentie van Oranje: "Hij is héél belangrijk geweest in mijn carrière, net als Ronald Koeman. Ik heb daar veel waardering voor. Ik vind Jürgen een heel complete trainer. Het wordt leuk om hem te zien, maar wij moeten ervoor zorgen dat hij zijn debuut als bondscoach gaat verliezen."