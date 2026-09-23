Xavi richt zich tot Ronald Koeman na overlijden Bartina (65)

Xavi en Virgil van Dijk hebben woensdagochtend op de persconferentie van het Nederlands elftal stilgestaan bij het overlijden van Bartina Koeman (65). Woensdagmiddag vindt de uitvaart van de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman plaats.

"Ik wil mijn condoleances overbrengen aan Ronald en zijn familie", begint Xavi woensdagochtend op de persconferentie van Oranje in aanloop naar het duel met Duitsland. "Uit respect voor hen hebben we het schema veranderd. Ik heb hem ook een persoonlijk bericht gestuurd. Ik heb een goede relatie met Ronald en ik leef met hem mee."

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Virgil van Dijk is aangeslagen door het verdrietige nieuws, dat vorige week door de familie bekend werd gemaakt. "Het was zwaar. Het is supersnel gegaan. Het is natuurlijk treurig voor de familie. Bartina was een geweldige vrouw, een strijder. Ik ben ervan overtuigd dat het een prachtige uitvaart wordt."

Zoals Xavi tijdens het persmoment aangaf, heeft het Nederlands elftal het schema aangepast vanwege de uitvaart. In eerste instantie zou de persconferentie om 15.00 uur plaatsvinden, maar die werd verzet naar 11.00 uur. Ook begint de training later.