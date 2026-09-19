Engelsen trekken massaal dezelfde conclusie over Sean Steur na vertrek bij Ajax

maakt grote indruk bij Newcastle United. De achttienjarige Nederlander viel zaterdag tijdens de 2-1 zege op Hull City weliswaar uit met fysieke klachten, maar zijn optreden vóór die wissel maakt in Engeland veel los. Trainer Matthias Jaissle, Britse media en supporters buitelen over elkaar heen met complimenten.

Newcastle betaalde Ajax afgelopen zomer 27 miljoen euro voor Steur. De middenvelder begon tegen Hull voor de derde keer in de basis sinds zijn komst naar Newcastle. De voormalig Ajacied kreeg op het middenveld opnieuw het vertrouwen van Jaissle en liet zich veelvuldig gelden in de opbouw. Newcastle zelf omschrijft zijn optreden na afloop als sterk en stelt dat de Nederlander het spel vanuit het centrum dicteerde.

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Na 66 minuten kwam er een einde aan zijn wedstrijd. Steur leek te kampen met hamstringklachten en/of met kramp. De timing is voor Steur hoe dan ook ongelukkig: vrijdag werd bekend dat hij voor het eerst is opgenomen in de selectie van Jong Oranje.

Jaissle ziet iets bijzonders in Sean Steur

De fysieke klachten overschaduwen de lof voor zijn optreden niet. Jaissle vindt het moeilijk uit te drukken hoeveel indruk Steur op hem maakt. “Wat hij op deze leeftijd laat zien, is echt niet normaal. Ik ben ontzettend tevreden over hem”, zegt de trainer.

Ook journalist Mark Douglas van The i Paper ziet een middenvelder die zich allerminst gedraagt als een achttienjarige nieuwkomer. “Er is zóveel om enthousiast over te worden bij Sean Steur. Hij gaat naar voren, neemt initiatief en zet enorm fel druk. Hij is pas achttien, maar oogt nu al als een leider binnen deze groep.”

The Guardian noemt Steur een van de spelers die indruk maakte voordat Newcastle na zijn wissel van systeem veranderde. Hull kwam kort daarna terug tot 2-1 en zette de thuisploeg vervolgens stevig onder druk.

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Ook voormalig Newcastle-speler Steve Stone spreekt bij de BBC vol bewondering over de Nederlander. “Kunnen we het er even over hebben hoe goed Steur eigenlijk is? Hij is achttien jaar en speelt hier gewoon in een grote Premier League-wedstrijd. Hij is tot nu toe fantastisch”, zegt Stone.

Newcastle-fans voorspellen Steur een grote toekomst

Ook de supporters van Newcastle zijn enthousiast. Vooral het lef waarmee Steur voortdurend de bal opeist, valt op. “Sean Steur heeft soms vijf spelers van Hull om zich heen staan en nóg blijft hij om de bal vragen. Deze jongen wordt een absolute ster", schrijft een fan op X.

Een ander noemt hem opnieuw de beste middenvelder van Newcastle en ziet nu al waar zijn plafond kan liggen. “Je ziet gewoon dat deze jongen helemaal naar de top gaat. Geweldig om naar te kijken. Hij is altijd alert, wil voortdurend aanspeelbaar zijn en, nog belangrijker, weet precies wat hij met de bal moet doen. Zo vooruitstrevend en positief.”

Ook klinkt er een steeds luidere roep om Steur structureel in de basis te zetten. “Deze jongen moet gewoon iedere week starten. Hij durft met de bal risico te nemen. Er zijn maar weinig middenvelders die op hun achttiende al het spel kunnen bepalen, zeker in een topcompetitie. Wonderboy.”