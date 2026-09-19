Live voetbal 8

Engelsen trekken massaal dezelfde conclusie over Sean Steur na vertrek bij Ajax

19 september 2026, 20:11
Sean Steur
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Maak ons je Google-favoriet

Sean Steur maakt grote indruk bij Newcastle United. De achttienjarige Nederlander viel zaterdag tijdens de 2-1 zege op Hull City weliswaar uit met fysieke klachten, maar zijn optreden vóór die wissel maakt in Engeland veel los. Trainer Matthias Jaissle, Britse media en supporters buitelen over elkaar heen met complimenten.

Newcastle betaalde Ajax afgelopen zomer 27 miljoen euro voor Steur. De middenvelder begon tegen Hull voor de derde keer in de basis sinds zijn komst naar Newcastle. De voormalig Ajacied kreeg op het middenveld opnieuw het vertrouwen van Jaissle en liet zich veelvuldig gelden in de opbouw. Newcastle zelf omschrijft zijn optreden na afloop als sterk en stelt dat de Nederlander het spel vanuit het centrum dicteerde.

Artikel gaat verder onder video

Na 66 minuten kwam er een einde aan zijn wedstrijd. Steur leek te kampen met hamstringklachten en/of met kramp. De timing is voor Steur hoe dan ook ongelukkig: vrijdag werd bekend dat hij voor het eerst is opgenomen in de selectie van Jong Oranje.

Jaissle ziet iets bijzonders in Sean Steur

De fysieke klachten overschaduwen de lof voor zijn optreden niet. Jaissle vindt het moeilijk uit te drukken hoeveel indruk Steur op hem maakt. “Wat hij op deze leeftijd laat zien, is echt niet normaal. Ik ben ontzettend tevreden over hem”, zegt de trainer.

Ook journalist Mark Douglas van The i Paper ziet een middenvelder die zich allerminst gedraagt als een achttienjarige nieuwkomer. “Er is zóveel om enthousiast over te worden bij Sean Steur. Hij gaat naar voren, neemt initiatief en zet enorm fel druk. Hij is pas achttien, maar oogt nu al als een leider binnen deze groep.”

The Guardian noemt Steur een van de spelers die indruk maakte voordat Newcastle na zijn wissel van systeem veranderde. Hull kwam kort daarna terug tot 2-1 en zette de thuisploeg vervolgens stevig onder druk.

Een fan wil het shirt van Sean Steur
© Imago

Ook voormalig Newcastle-speler Steve Stone spreekt bij de BBC vol bewondering over de Nederlander. “Kunnen we het er even over hebben hoe goed Steur eigenlijk is? Hij is achttien jaar en speelt hier gewoon in een grote Premier League-wedstrijd. Hij is tot nu toe fantastisch”, zegt Stone.

Newcastle-fans voorspellen Steur een grote toekomst

Ook de supporters van Newcastle zijn enthousiast. Vooral het lef waarmee Steur voortdurend de bal opeist, valt op. “Sean Steur heeft soms vijf spelers van Hull om zich heen staan en nóg blijft hij om de bal vragen. Deze jongen wordt een absolute ster", schrijft een fan op X.

Een ander noemt hem opnieuw de beste middenvelder van Newcastle en ziet nu al waar zijn plafond kan liggen. “Je ziet gewoon dat deze jongen helemaal naar de top gaat. Geweldig om naar te kijken. Hij is altijd alert, wil voortdurend aanspeelbaar zijn en, nog belangrijker, weet precies wat hij met de bal moet doen. Zo vooruitstrevend en positief.”

Ook klinkt er een steeds luidere roep om Steur structureel in de basis te zetten. “Deze jongen moet gewoon iedere week starten. Hij durft met de bal risico te nemen. Er zijn maar weinig middenvelders die op hun achttiende al het spel kunnen bepalen, zeker in een topcompetitie. Wonderboy.”

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Erling Haaland

Enorme blunder bij Man United - Man City: scheidsrechtersorganisatie maakt excuses

  • zo 13 september, 22:27
  • 13 sep. 22:27
  • 2
Lisandro Martinez

Lisandro Martínez kan zich amper beheersen: Engeland in rep en roer na derby van Manchester

  • zo 13 september, 20:36
  • 13 sep. 20:36
  • 3
Erling Haaland

Manchester City heeft maar tien man nodig tegen Manchester United en blijft foutloos

  • zo 13 september, 19:35
  • 13 sep. 19:35
  • 1
0 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
573 Reacties
186 Dagen lid
381 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik zeg het nog 1 keer, Steur komt bij Barça , Real Madrid terecht , ik zei dit al toen hij nog in het begin bij Ajax speelde.

CG
3.966 Reacties
1.153 Dagen lid
14.418 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Just Me Denk ik ook wel. Binnen 2 jaar dat hij daar wel speelt door afkoping!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
573 Reacties
186 Dagen lid
381 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik zeg het nog 1 keer, Steur komt bij Barça , Real Madrid terecht , ik zei dit al toen hij nog in het begin bij Ajax speelde.

CG
3.966 Reacties
1.153 Dagen lid
14.418 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Just Me Denk ik ook wel. Binnen 2 jaar dat hij daar wel speelt door afkoping!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Newcastle - Hull

Newcastle United
2 - 1
Hull City
Vandaag gespeeld om 16:00
Competitie: Premier League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Sean Steur

Sean Steur
Newcastle United
Team: Newcastle
Leeftijd: 18 jaar (11 jan. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Newcastle
4
0
2025/2026
Ajax
21
1
2025/2026
Jong Ajax
11
1
2024/2025
Ajax
1
0

Meer info

Stand Premier League 2026/2027

Premier League
GS
DS
PT
10
Ipswich
4
-3
6
11
Forest
4
0
5
12
Newcastle
4
-1
5
13
Man Utd
4
0
4
14
Sunderland
4
-2
4

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws