Basisklant Ajax slaat handen voor het gezicht: wissel is onvermijdelijk

De wedstrijd tussen Ajax en Excelsior is vroeg ten einde gekomen voor . De linksback van Ajax raakte na een kwartier spelen geblesseerd en moest vervangen worden.

Henrique liep de blessure op bij een tackle van Excelsior-back Eric da Silva Moreira. De Braziliaan sloeg de handen voor het gezicht en werd aan de zijlijn behandeld. Trainer Míchel maakte een wisselgebaar, maar Henrique wilde het zelf nog proberen.

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De vleugelverdediger keerde terug op het veld, terwijl Owen Wijndal zich aan de zijlijn warmliep. In de 23ste minuut vond de wissel toch plaats en liep Henrique richting de kleedkamer. In de komende dagen moet duidelijk worden hoe ernstig de blessure is.

De 29-jarige Henrique zal in ieder geval even de tijd hebben om te herstellen, want door de interlandbreak is de volgende wedstrijd van Ajax pas op 10 oktober, thuis tegen NEC. De zomeraankoop had een basisplaats in zes van de zeven competitiewedstrijden die Ajax dit seizoen speelde.