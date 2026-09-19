Gaat Marcos Leonardo nog slagen bij Ajax? 'Ik heb Jordi Cruijff gesproken en...'

Jordi Cruijff is ervan overtuigd dat alsnog gaat slagen bij Ajax. Dat heeft de technisch directeur van de Amsterdammers laten weten aan Ronald de Boer, zo verklapt de oud-speler tegenover het Algemeen Dagblad.

Ajax nam Leonardo (23) afgelopen zomer voor bijna 20 miljoen euro over van het Saudische Al-Hilal. De Braziliaan kreeg vooral in de wedstrijden in de voorrondes van de Conference League zijn kansen van trainer Míchel Sánchez, al kwam hij in de eerste vier speelronden van de Eredivisie telkens als invaller binnen de lijnen. In totaal kwam de topaankoop tot twee treffers in negen wedstrijden. Afgelopen week kwam Leonardo tegen Fortuna Sittard en Willem II (beiden 5-1 winst) helemaal niet van de bank en lijkt hij inmiddels niet alleen Tolu Arokodare, maar ook Kasper Dolberg boven zich te moeten dulden in de pikorde.

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De Boer zegt tegen het AD dat hij Leonardo nog niet heeft afgeschreven. "We hebben de neiging in Nederland om spelers snel af te kraken. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Kijk naar David Neres en Edson Álvarez. Die waren zogenaamd ook niet goed genoeg", aldus de oud-international. Hedwiges Maduro is het daarmee eens: "De rij van spelers uit andere continenten die wat langer de tijd nodig heeft, is best groot. Wij kijken naar wat we op het veld zien. Maar hoe een Zuid-Amerikaanse speler presteert, hangt ook heel erg af van hoe hij zich buiten het veld voelt", stipt hij aan.

'Dat kan niet als spits van Ajax'

Desondanks is De Boer kritisch op hetgeen Leonardo tot nu toe heeft laten zien. "Hij heeft al wel vijf honderd procent kansen gemist. En dat kan niet als spits van Ajax." Ook Maduro noemt de prestaties van de Braziliaan tot op heden 'gewoon onvoldoende'. Bovendien lijkt Leonardo voetballend ook niet echt van meerwaarde, al hoeft dat volgens De Boer niet per se het grootste probleem te zijn: "Voetballend valt het me niet mee. Hij is geen Ronaldo of Messi. Dat hoeft ook niet. Filippo Inzaghi deed nooit mee met positiespel bij Milan, maar behoorde wel standaard tot de topscorers."

'De statistieken bij zijn vorige clubs waren ongekend'

Cruijff heeft bovendien nog altijd het volste vertrouwen in Leonardo, zo vertelt De Boer. "Ik heb Jordi gesproken en hij is ervan overtuigd dat hij nog veel gaat scoren. Hij gelooft dat hij er twintig gaat maken. Dan moeten die dikke kansen er wel in. De statistieken bij zijn vorige clubs waren ongekend voor zo’n jonge speler. Ik denk ook wel te zien hoe dat kan, want hij heeft geweldige loopacties. Dan is-ie uit het niets weg bij zijn tegenstander. En hij is pas 23, hè!"

Leonardo kan bij zijn vorige werkgevers inderdaad prima cijfers overleggen. Bij zijn eerste club Santos kwam de aanvaller tot 54 goals in 168 wedstrijden. Daarna liep hij bij Benfica exact één op drie (8 doelpunten in 24 wedstrijden). In de wat minder hoog aangeschreven Saudische competitie scoorde de Braziliaan ook volop: namens Al-Hilal kwam was hij 48 keer trefzeker in 82 duels.