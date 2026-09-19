Opvallende beelden: Jordan Henderson gaat los op Chelsea-ploeggenoot

heeft het vrijdagavond aan de stok gekregen met Chelsea-ploeggenoot . De oud-speler van Ajax was overduidelijk niet blij met de manier waarop Brentford na een uur spelen op 1-0 kon komen tegen The Blues.

Chelsea verraste afgelopen zomer door Henderson (36) over te nemen van datzelfde Brentford. De voormalig Liverpool-aanvoerder ontbrak de afgelopen weken nog in de selectie van The Blues, omdat hij tijdens het WK met Engeland op kolderieke wijze zijn arm brak na afloop van de 2-3 zege op gastland Mexico in het Estadio Azteca.

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Uitgerekend tegen Brentford maakte Henderson vrijdagavond alsnog zijn eerste minuten voor Chelsea. De ervaren middenvelder kreeg een basisplaats toebedeeld van trainer Xabi Alonso en maakte de 90 minuten vol. Chelsea kwam na een uur spelen op een 1-0 achterstand, toen een hoekschop van Mikkel Damsgaard bij de tweede paal werd teruggekopt richting Jaidon Anthony, die volledig vrijstaand van dichtbij kon scoren. Henderson meldde zich daarop boos bij doelman Martínez, op zijn beurt deze zomer overgekomen van Aston Villa.

Omdat ook Igor Thiago en Fábio Carvalho daarna nog tot scoren kwamen, stapte Chelsea uiteindelijk met een 3-0 nederlaag van het veld. De Londenaren zakken daardoor naar de zevende plaats in de Premier League, waarbij aangetekend dat de concurrentie later dit weekend nog in actie komt en de club ook nog zouden kunnen passeren op de ranglijst.