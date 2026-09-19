Live voetbal 2

Opvallende beelden: Jordan Henderson gaat los op Chelsea-ploeggenoot

19 september 2026, 13:31
Jordan Henderson
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Maak ons je Google-favoriet

Jordan Henderson heeft het vrijdagavond aan de stok gekregen met Chelsea-ploeggenoot Emiliano Martínez. De oud-speler van Ajax was overduidelijk niet blij met de manier waarop Brentford na een uur spelen op 1-0 kon komen tegen The Blues.

Chelsea verraste afgelopen zomer door Henderson (36) over te nemen van datzelfde Brentford. De voormalig Liverpool-aanvoerder ontbrak de afgelopen weken nog in de selectie van The Blues, omdat hij tijdens het WK met Engeland op kolderieke wijze zijn arm brak na afloop van de 2-3 zege op gastland Mexico in het Estadio Azteca.

Artikel gaat verder onder video

Uitgerekend tegen Brentford maakte Henderson vrijdagavond alsnog zijn eerste minuten voor Chelsea. De ervaren middenvelder kreeg een basisplaats toebedeeld van trainer Xabi Alonso en maakte de 90 minuten vol. Chelsea kwam na een uur spelen op een 1-0 achterstand, toen een hoekschop van Mikkel Damsgaard bij de tweede paal werd teruggekopt richting Jaidon Anthony, die volledig vrijstaand van dichtbij kon scoren. Henderson meldde zich daarop boos bij doelman Martínez, op zijn beurt deze zomer overgekomen van Aston Villa.

Omdat ook Igor Thiago en Fábio Carvalho daarna nog tot scoren kwamen, stapte Chelsea uiteindelijk met een 3-0 nederlaag van het veld. De Londenaren zakken daardoor naar de zevende plaats in de Premier League, waarbij aangetekend dat de concurrentie later dit weekend nog in actie komt en de club ook nog zouden kunnen passeren op de ranglijst.

➡️ Meer Premier League nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Erling Haaland

Enorme blunder bij Man United - Man City: scheidsrechtersorganisatie maakt excuses

  • zo 13 september, 22:27
  • 13 sep. 22:27
  • 2
Lisandro Martinez

Lisandro Martínez kan zich amper beheersen: Engeland in rep en roer na derby van Manchester

  • zo 13 september, 20:36
  • 13 sep. 20:36
  • 3
Erling Haaland

Manchester City heeft maar tien man nodig tegen Manchester United en blijft foutloos

  • zo 13 september, 19:35
  • 13 sep. 19:35
  • 1
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Brentford - Chelsea

Brentford
3 - 0
Chelsea
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Premier League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Jordan Henderson

Jordan Henderson
Chelsea
Team: Chelsea
Leeftijd: 36 jaar (17 jun. 1990)
Positie: M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Chelsea
1
0
2025/2026
Brentford
32
1
2024/2025
Ajax
28
1
2023/2024
Ajax
9
0

Meer info

Stand Premier League 2026/2027

Premier League
GS
DS
PT
5
Hull
4
3
8
6
Brighton
4
8
7
7
Chelsea
5
-2
7
8
Liverpool
4
2
6
9
Everton
4
2
6

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws