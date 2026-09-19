Ajax Onder-17 vernedert Feyenoord in Miniklassieker

De Onder-17 van Ajax heeft zaterdagmiddag met grote cijfers afgerekend met de leeftijdgenoten van Feyenoord. De 'Miniklassieker' op De Toekomst eindigde in een 7-0 overwinning voor de Amsterdamse talenten.

River Gezer zette Ajax al binnen tien minuten op een 1-0 voorsprong, door uit een corner hard raak te koppen. Na een halfuur werd de voorsprong ook uit een hoekschop verdubbeld: deze keer was het Jaden Soesanna die kon afwerken. Uit een penalty tekende Gerain van Loon in twee instanties vervolgens voor de 3-0, waarna Denzel Darko de ruststand op 4-0 bepaalde.

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In de tweede helft kreeg Feyenoord wat kansen om wat terug te doen, maar was het toch Ajax dat als eerst tot scoren kwam via Lennox Heitinga. De zoon van voormalig Ajax-speler en -trainer John Heitinga trof doel op op aangeven van Joshua Bastien. Korte tijd later maakte Darko uit een rebound zijn tweede van de middag, waarna invaller Mohammed Tatuh de eindstand na een uur spelen op 7-0 bepaalde.

Ajax had de voorsprong nóg verder uit kunnen bouwen, maar Heitinga raakte vlak voor tijd uit een vrije trap de paal, waardoor het dus bij zeven doelpunten bleef.