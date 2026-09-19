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'Het is nooit mijn bedoeling geweest om Ajax af te branden'

19 september 2026, 10:59
'Het is nooit mijn bedoeling geweest om Ajax af te branden'
Foto: © Imago
2 reacties
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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Excelsior-trainer Ruben den Uil blikt in een interview met De Telegraaf terug op de uitspraken die hij vorig seizoen deed over Ajax. Na een knappe 1-2 zege van zijn ploeg in de Johan Cruijff ArenA zei de trainer destijds een aantal pijnlijke dingen voor de Amsterdammers bij ESPN, maar achteraf noemt hij die uitlatingen 'onhandig'.

Den Uil schreef op 22 november 2025 geschiedenis door Excelsior voor het eerst in de clubhistorie naar een zege in Amsterdam te leiden. Noah Naujoks groeide die dag uit tot de grote held van de Kralingers, door beide treffers voor zijn rekening te nemen in een duel dat uiteindelijk in een 1-2 overwinning zou leiden. Een week later schoof Den Uil aan bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. Daar baarde hij opzien door onder meer te stellen dat de wedstrijd tegen Ajax voor Excelsior makkelijker was geweest dan het duel met NAC Breda.

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Toenmalig Ajax-trainer Fred Grim sprak zich enkele dagen later al uit over de uitlatingen van Den Uil. "Schoenmaker, blijf bij je leest, zou ik zeggen", zei de voormalige keeper toen onder meer. Den Uil zelf krabbelde vervolgens enigszins terug, door te stellen dat het niet zijn bedoeling was geweest om een collega-trainer 'te kakken te zetten'.

Tegenover De Telegraaf komt Den Uil nu met een uitgebreide verklaring. "Ik heb me toen eigenlijk een beetje laten verleiden om te veel in te gaan op het spel van de tegenstander. En dat is niet mijn taak. Ik had het daar alleen over Excelsior en onze kant van het verhaal moeten hebben", zegt de trainer. "Het is nooit de bedoeling geweest om Ajax daarmee af te branden, dat heb ik kort daarna ook aangegeven. Ik heb ervan geleerd, dat was onhandig", aldus Den Uil.

Vandaag (zaterdag) krijgt Den Uil de kans om zijn kunststukje van vorig seizoen te herhalen, als Ajax en Excelsior om 20.00 uur beginnen aan hun onderlinge duel in Amsterdam. De Kralingers zijn uitstekend aan het seizoen begonnen en staan met 10 punten uit 6 duels op een verdienstelijke zevende plaats in de Eredivisie. Ajax is met 13 uit 6 voorlopig vierde in de competitie.

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Celta de Grifo
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Celta de Grifo
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Beginnersfout natuurlijk, kan gebeuren. Soms is het in interviews eigenlijk wel verfrissend als trainers of spelers nog niet helemaal gedrilld zijn door de mediatraining, maar kritiek op een collega is (terecht) not done.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
879 Reacties
798 Dagen lid
2.072 Likes
Kicker
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Het is je vergeven.

Celta de Grifo
125 Reacties
954 Dagen lid
134 Likes
Celta de Grifo
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Beginnersfout natuurlijk, kan gebeuren. Soms is het in interviews eigenlijk wel verfrissend als trainers of spelers nog niet helemaal gedrilld zijn door de mediatraining, maar kritiek op een collega is (terecht) not done.

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Ajax - Excelsior

Ajax
20:00
Excelsior
Vandaag om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Ruben den Uil

Ruben den Uil
Excelsior
Team: Excelsior
Functie: Coach
Leeftijd: 35 jaar (3 feb. 1991)

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
AZ
6
11
16
3
Feyenoord
6
13
14
4
Ajax
6
12
13
5
Twente
6
7
13
6
Groningen
7
2
11

Complete Stand

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