Opvallend: Excelsior-smaakmaker hevig geëmotioneerd na spectaculaire ontknoping

Excelsior-speler krijgt het zaterdagavond te kwaad na afloop van de gewonnen stadsderby tegen Sparta Rotterdam. Op beelden van ESPN is te zien hoe de 22-jarige middenvelder huilend zijn gezicht begraaft in zijn shirt en getroost wordt door meerdere ploeggenoten.

Excelsior deed zaterdag uitstekende zaken in het Rotterdamse onderonsje. De Kralingers kwamen in de eerste helft op voorsprong door een prima volley van Feyenoord-huurling Aymen Sliti. Sparta werd daarna sterker en kwam vlak na de start van de tweede helft via Milan Zonneveld weer langszij.

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Het duel leek daarna lange tijd af te stevenen op een remise, maar in de blessuretijd zette Nesto Groen Woudestein in vuur en vlam door met het hoofd de eindstand op 2-1 te bepalen.

Kort daarna klonk het laatste fluitsignaal en konden de Excelsior-spelers hun zege vieren met de supporters. Door de overwinning komt de ploeg van trainer Ruben den Ouden op zes punten uit drie duels, wat vooralsnog goed is voor een keurige zesde plaats in de Eredivisie.

Te midden van de feestvreugde valt op dat Yegoian zijn tranen niet de baas is. De middenvelder, dit seizoen al goed voor een doelpunt en twee assists, begroef zijn gezicht in zijn shirt en moest worden getroost door ploeggenoten als Stijn van Gassel en Alireza Jahanbakhsh.