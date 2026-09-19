Van de Looi gooit eigen spelers onder de bus: 'Had ze allemaal wel kunnen wisselen'

Erwin van de Looi is hard voor zijn spelers van FC Volendam, die vrijdagavond met 4-1 ten onder gingen tegen Jong AZ. De ervaren trainer baarde in Wijdewormer opzien door al na een halfuur spelen een driedubbele wissel door te voeren, maar zegt tegen ESPN dat hij zijn volledige elftal wel naar de kant had willen halen.

Van de Looi werd afgelopen zomer aangesteld door Volendam, dat na de degradatie afscheid nam van Rick Kruys. De oud-trainer van onder meer FC Groningen, Willem II en Jong Oranje maakt een teleurstellende start door in het vissersdorp. De nederlaag tegen Jong AZ was alweer de vierde in zeven competitiewedstrijden, waardoor Volendam nu terug te vinden is op de twaalfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

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In Wijdewormer keek Volendam na een halfuur spelen al tegen een 2-0 achterstand aan. Van de Looi greep in en voerde een driedubbele wissel door: Mawouna Amevor, Daan Huisman en Kayden Wolff gingen eraf, om plaats te maken voor Déron Payne, Younes Jaber El Meftahi en Alex Plat. De opvallende ingreep had niet het gewenste effect, want Het Andere Oranje stapte uiteindelijk met een 4-1 nederlaag van het veld.

Na de wedstrijd zegt Van de Looi bij ESPN dat zijn ploeg 'heel, heel slecht' was tegen Jong AZ. "We hadden een plan, wisten wat Jong AZ ging doen. En ze deden eigenlijk precies wat we wisten dat ze zouden gaan doen. Maar we hebben het gewoon niet goed uitgevoerd, en dat is het understatement van de week." Gevraagd naar zijn driedubbele wissel zegt Van de Looi: "Ik denk dat dat in mijn carrière niet eerder is gebeurd. Maar daar moet ik wel bij zeggen dat het niet alleen een boodschap is richting die drie spelers, want ik had die anderen er ook wel uit kunnen halen. Maar je hoopt dat er misschien iets van een schok door het elftal gaat, dat er iets gebeurt. Het was ook wel tactisch, omdat we niet doordekten op hun nummer 10. Je probeert wat op te lossen, maar het was dweilen met de kraan open."

Van de Looi tast in het duister waarom zijn spelers zich niet aan zijn tactische plan hielden. "Dat is een hele goede vraag, de hamvraag. Nee, daar heb ik zo snel nog geen antwoord op gevonden. We gaan het er maar weer met elkaar over hebben, dat is duidelijk", aldus de trainer. Ook weet hij niet waar de ondergrens van zijn elftal precies ligt: "Dat vraag ik me soms ook af. Ik heb al eerder gezegd dat we stabieler moeten worden, maar twee weken geleden dacht ik in de tweede helft tegen FC Emmen ook: 'Jezus'. Het heeft niet met tactiek te maken, het heeft gewoon te maken met de vraag of je je rug recht of niet. En of je het laat gebeuren. Het antwoord op die vraag kun je zelf wel intekenen", aldus Van de Looi.