Jordan Henderson plots met zuurstofmasker op brancard: 'Ziet er heel slecht uit'

Een schrikmoment bij de nationale ploeg van Engeland na de overwinning op Mexico. Middenvelder , die geen minuut speelde, werd per brancard afgevoerd en kreeg zuurstof toegediend. Zijn medespelers verzamelden zich om hem heen.

Volgens berichtgeving in de Engelse pers is Henderson over een reclamebord gevallen in Estadio Azteca en werd hij behandeld aan zijn arm. Later werd hij per brancard afgevoerd, met een zuurstofmasker op. Ploeggenoot Harry Kane besprak het nieuws kort na de 2-3 overwinning.

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“Jordan ging daar even naar de grond. Volgens mij is er niets ernstigs aan de hand, het lijkt iets met zijn arm te zijn”, zei Kane tegen de BBC. Jude Bellingham stelde dat Henderson ‘wat problemen’ heeft, maar dat de medische staf ‘alles onder controle heeft’. “Ik kan niet te veel details geven, want ik weet niet alles. Maar het was mooi om te zien dat iedereen hem steunde.”

Trainer Thomas Tuchel is een stuk pessimistischer over de situatie van Henderson. "Het gaat niet goed met hem. Hij viel en heeft zijn pols beschadigd. Het ziet er heel slecht uit."

Hoewel Henderson geen minuut speelde, kreeg hij in de blessuretijd wel een gele kaart bij een opstootje. De voormalig middenvelder van Ajax kwam dit WK alleen zes minuten in actie in de groepsfasewedstrijd tegen Panama (0-2 zege).