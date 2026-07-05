Internationale media halen uit naar 'beschamend' optreden bij Frankrijk - Paraguay

Niet de benauwde 1-0 zege van Frankrijk op Paraguay, maar het optreden van scheidsrechter Ilgiz Tantashev houdt de buitenlandse media bezig. Na afloop van de achtste finale op het WK klinkt vanuit verschillende landen vrijwel dezelfde conclusie: de Oezbeekse arbiter verloor de controle over een wedstrijd waarin Paraguay opvallend veel fysieke duels uitvocht, maar desondanks in de reguliere speeltijd zonder gele kaart van het veld stapte.

Het duel in het snikhete Philadelphia Stadium werd zaterdag beslist door een benutte strafschop van Kylian Mbappé in de zeventigste minuut. De Franse sterspeler mocht aanleggen nadat invaller Désiré Doué naar de grond was gewerkt, een overtreding die pas na ingrijpen van de VAR werd bestraft. Wat de internationale pers echter het meest verbaasde, was de eenzijdige kaartenverdeling. Hoewel de Zuid-Amerikanen dertien overtredingen maakten en 29 tackles uitvoerden, kregen uitsluitend de Fransen Bradley Barcola, Manu Koné en Michael Olise een gele prent gepresenteerd. Pas na het laatste fluitsignaal kreeg de Paraguayaanse doelman Orlando Gill een waarschuwing wegens onsportief gedrag.

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De Engelse media zijn bijzonder kritisch. Volgens The Guardian veranderde Paraguay de wedstrijd al vroeg in een fysiek gevecht waarin het voetbal steeds verder naar de achtergrond verdween. De krant schetst hoe Frankrijk daardoor nauwelijks in zijn vertrouwde spel kwam en vooral moest overleven in plaats van domineren. “Paraguay maakte er vanaf het begin een wedstrijd van met veel fysieke duels, harde tackles en een constante grens opzoeken van wat is toegestaan, terwijl het opvallende was dat dit nauwelijks werd gecorrigeerd door de scheidsrechter, waardoor de wedstrijd steeds verder wegzakte van normaal voetbal,” schrijft de krant, die vooral wijst op het gebrek aan consequent optreden van de arbitrage.

Ook de BBC haalt stevig uit naar de arbitrage. Oud-international Joe Hart noemde het optreden van Paraguay "beschamend" en stelde dat het spel van de Zuid-Amerikanen ver over de grens ging. “Als dit mijn ploeg was geweest, had ik ze zelf naar de kant gehaald, want dit had niets meer te maken met hoe voetbal gespeeld hoort te worden,” zei hij in de studio. Analist Micah Richards sprak van een “pijnlijk schouwspel waarin constant werd gezocht naar confrontaties in plaats van voetbal”, terwijl voormalig Duits international Thomas Hitzlsperger zelfs stelde dat hij “geen respect meer kon opbrengen voor de manier waarop Paraguay deze wedstrijd benaderde”. Het medium wijst daarnaast nadrukkelijk naar scheidsrechter Tantashev. Volgens de Britse omroep had hij veel eerder moeten ingrijpen om de wedstrijd in goede banen te leiden. “Een scheidsrechter moet in zo’n wedstrijd vanaf het begin duidelijk maken wat wel en niet kan, maar dat gebeurde hier niet, waardoor de intensiteit alleen maar verder opliep.” Dat de beslissende strafschop pas na VAR-ingrijpen werd toegekend, wordt gezien als bewijs van een wedstrijdleiding die voortdurend achter de feiten aanliep.

Ook in het thuisland van de winnaar ligt de nadruk nauwelijks op het resultaat, maar juist op het fysieke karakter van Paraguay en het optreden van de scheidsrechter. L'Équipe schrijft dat Les Bleus “de hele wedstrijd geconfronteerd werden met een stroom van kleine en grote overtredingen die het ritme volledig uit de ploeg haalden”, en toont zich verbaasd over het uitblijven van disciplinaire maatregelen. “Het is moeilijk te begrijpen dat Paraguay deze wedstrijd heeft uitgespeeld zonder één enkele gele kaart, zeker gezien de opeenstapeling van momenten waarop duidelijk werd dat het spel steeds harder en grimmiger werd,” aldus de Franse sportkrant. Volgens de krant waren de Fransen daardoor vaker bezig met “het ontwijken van duels en provocaties dan met het uitvoeren van hun eigen spelplan”.

In Duitsland klinkt een vergelijkbaar geluid. Bild spreekt over “een reeks harde en soms openlijk agressieve overtredingen die onbegrijpelijk vaak onbestraft bleven” en noemt meerdere incidenten als voorbeeld. Zo zou een klap richting Kylian Mbappé en een harde charge op Dayot Upamecano volgens de krant “minstens een gele kaart, zo niet direct rood” hebben moeten opleveren. “De scheidsrechter gaf de indruk dat hij de wedstrijd wilde laten doorgaan zonder echt in te grijpen, maar daarmee liet hij precies gebeuren wat je als arbiter juist moet voorkomen: dat spelers steeds verder over de schreef gaan,” schrijft de Duitse krant.

Ook het Spaanse Mundo Deportivo zag hoe Paraguay vooral probeerde het Franse spel volledig te ontregelen. De krant beschrijft een ploeg die “niet zozeer voetbalde om te winnen, maar om het ritme van de tegenstander te breken met fysieke duels, tijdrekken en voortdurende provocaties”. “Frankrijk had wel de controle over de bal, maar verloor die volledig in het tempo van de wedstrijd, omdat het voortdurend werd geconfronteerd met onderbrekingen, overtredingen en een tegenstander die niets uit de weg ging om het spel te breken,” schrijft de Spaanse krant, die benadrukt dat de VAR-penalty uiteindelijk het enige moment was waarop de wedstrijd echt werd opengebroken.