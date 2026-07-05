Aad de Mos waarschuwt Ajax voor komst Daley Blind

Aad de Mos vreest dat Ajax onder leiding van de nieuwe trainer Míchel te veel in een filiaal van FC Girona verandert. De oud-trainer zet in De Oranjezomer zijn vraagtekens bij de koers van technisch directeur Jordi Cruijff en is kritisch op de aanstaande terugkeer van de 36-jarige .

Na de degradatie van Girona nam Ajax onlangs de Spaanse oefenmeester Míchel.. In zijn kielzog worden diverse namen uit Spanje aan de Eredivisionist gelinkt, waaronder doelman Marc-André ter Stegen en de transfervrije Blind. De Mos bekijkt die ontwikkeling met argusogen."Het wordt zo langzamerhand een klein beetje FC Girona. Daar ben ik altijd een beetje bang voor", aldus de analist. Blind voerde onlangs vergevorderde gesprekken met Cruijff en sluit naar verwachting komende week aan bij de selectie.

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Hoewel de Oranje-international bij Girona een vaste waarde was in de defensie van Míchel, plaatst De Mos kanttekeningen bij zijn uiteindelijke rol in Spanje."Hij heeft het daar in een driemansverdediging erg goed gedaan, alleen op het einde niet. Toen zat hij op de bank, heb ik gezien", stelt de voormalig coach. Bovendien vreest hij dat de komst van de routinier ten koste gaat van de eigen jeugd."Van die jongens die nu zijn doorgebroken, Youri Baas en Aaron Bouwman, gaat hij dan weer voor de wielen zitten", klinkt het kritisch.

Toch snapt De Mos de beweegredenen van de clubleiding wel, aangezien Ajax na het recente oefenverlies tegen Panathinaikos snel stappen moet maken richting de naderende Conference League-kwalificatie. "Het is voor de korte termijn, dat zegt Jordi Cruijff ook. Die kijkt niet naar de lange termijn. Het is: 'Vandaag moeten we presteren'. Met Ter Stegen en Henrique erbij, en de trainer, die me heel goed lijkt", vervolgt De Mos. Binnen de huidige spelersgroep klinken er inmiddels geluiden dat Míchel uiterst intensief traint en compleet andere dingen eist in balbezit en bij het drukzetten.

In dat vernieuwde, veeleisende systeem kan de ervaren verdediger volgens De Mos een specifieke rol vertolken."Blind kan die trainer heel goed ondersteunen", voorspelt hij."Hoe het bij Ajax functioneert, en hij spreekt de taal heel goed. Misschien als kleedkamerkapitein nog, dat zijn ze gewend in Spanje."