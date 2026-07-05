Nick Olij is klaar met reserverol bij PSV: 'Ik wil spelen, zo simpel is het'

Nick Olij is na een jaar vol geduld op de bank bij PSV helder over zijn toekomst: de doelman wil komend seizoen structureel minuten maken. Na afloop van de oefenwedstrijd tegen Royal Antwerp FC stak hij in gesprek met het Eindhovens Dagblad zijn ambities niet onder stoelen of banken. Hoewel de concurrentie hevig is, weigert de voormalig speler van Sparta Rotterdam zich zomaar neer te leggen bij een reserverol.

In zijn eerste jaar in Brabantse dienst fungeerde hij voornamelijk als stand-in voor Matěj Kovář, die momenteel als de beoogde eerste doelman wordt gezien. Olij kwam tot slechts één officieel optreden in de Eredivisie en zag zijn inzetbaarheid in de tweede seizoenshelft bovendien beperkt worden door een blessure. Ondanks dat trainer Peter Bosz de Tsjechische doelman op dit moment als eerste keus beschouwt in de hiërarchie, gaat de dertiger de strijd om de plek onder de lat vol aan.

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Tijdens de start van de voorbereiding blikte de doelman terug op zijn moeizame reserverol van het afgelopen jaar. "Vorig seizoen telt voor mij eigenlijk niet meer", zo stelde hij. "Ik heb dat afgesloten en kijk echt vooruit. Ik ga vol goede moed het nieuwe seizoen in en ga gewoon volle bak voor mijn kans". De PSV'er benadrukte dat de bijrol hem, ondanks het gebrek aan speeltijd, wel waardevolle lessen heeft opgeleverd. "Je leert hoe het is om niet te spelen en toch elke dag scherp te blijven", legde hij uit. "Je moet fysiek en mentaal klaarstaan voor het moment dat je nodig bent. Dat is niet altijd makkelijk, maar het hoort erbij".

Ondanks zijn sterke drang naar meer speeltijd, waakt hij voor een verstoorde sfeer binnen de spelersgroep. "Ik wil een collega zijn die het team helpt en die gewoon elke dag het maximale geeft op de training", aldus de keeper over zijn professionele houding. "Maar uiteindelijk is het wel simpel: ik wil spelen. Dat is waarom je voetballer bent". De concurrentiestrijd met Kovář belooft in de aanloop naar de nieuwe competitie stevig te worden, aangezien de technische staf vooralsnog de voorkeur geeft aan stabiliteit in de achterhoede. "Ik ga niemand in de weg zitten of rare dingen doen om mijn plek af te dwingen", gaf hij aan over de interne strijd. "Maar ik ga wel alles geven om te laten zien dat ik moet spelen. Over een paar weken zie je vanzelf hoe de keuzes vallen".

De motivatie van de doelman wordt verder aangewakkerd door het recente wereldkampioenschap, waar hij als toeschouwer zag hoe cruciaal zijn vakgenoten waren op het allerhoogste podium. "Soms zijn die reddingen echt niet normaal", sprak hij vol bewondering over het getoonde niveau. "Je ziet dat keepers steeds beslissender worden, ook in grote wedstrijden. Dat niveau is enorm hoog". Peter Bosz heeft inmiddels in officiële verklaringen aangegeven dat hij rekening houdt met de internationale ambities van zijn selectieleden, maar benadrukte tegelijkertijd dat hij slechts elf namen op het wedstrijdformulier kan invullen. Voor de uitdager van Kovář is de missie voor de komende maanden in de Eredivisie en Europa in ieder geval kraakhelder. "Uiteindelijk draait het maar om één ding", besloot hij vastberaden. "Ik wil gewoon op dat veld staan".