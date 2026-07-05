Burgermeester Den Haag houdt slag om de arm over terugkeer Ajax-fans

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag weet nog niet of uitsupporters van Ajax komend seizoen welkom zijn bij de uitwedstrijd tegen het gepromoveerde ADO Den Haag. Hij geeft aan dat er momenteel gesprekken lopen over de ontvangst van de Amsterdamse aanhang.

ADO Den Haag is gepromoveerd naar de Eredivisie, waardoor de club weer tegenstanders van een ander kaliber treft. In een gesprek met De Telegraaf kreeg de burgermeester de vraag wat men kan verwachten nu de club op het hoogste niveau acteert en een thuiswedstrijd tegen Ajax toch een andere dynamiek met zich meebrengt dan een duel met TOP Oss. Van Zanen houdt voorlopig een slag om de arm over de komst van de Amsterdamse fans. "Of we de aanhang van de Amsterdamse club weer warm kunnen ontvangen, weet ik nog niet", zegt de burgemeester. "Daar zijn gesprekken over, eerst tussen ADO en Ajax", stelt hij. Volgens Van Zanen, die nauw betrokken is bij de veiligheid rondom grote evenementen, hoeft een uitsluitsel niet lang op zich te laten wachten. "Het is denkbaar dat daar snel een besluit over wordt genomen", klinkt het.

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De voetbalclub uit Den Haag heeft inmiddels flink geïnvesteerd in de beveiliging. Dat was nodig ook, want in het verleden ging het weleens mis in het stadion. Van Zanen blikt terug op de rellen na de wedstrijd tegen Excelsior in 2022, waarbij de Mobiele Eenheid het veld moest betreden. "Iets waar ik niet trots op ben, maar ja, het moest", aldus de bestuurder over dat ingrijpen. De veiligheid in en rondom de stad is een belangrijk speerpunt voor Van Zanen.