'Valente komt onder Van Bronckhorst beter tot zijn recht'

Oud-Feyenoorders en zijn zeer te spreken over de eerste indruk die Feyenoord heeft achtergelaten onder de teruggekeerde hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst. Tijdens de ruime oefenzege op FC Dordrecht zagen de analisten duidelijke tactische accenten terug in het spel van de Rotterdammers. Met name , en zomeraanwinst maakten een sterke indruk.

Aan de Krommedijk domineerde de ploeg van Van Bronckhorst vanaf het eerste fluitsignaal. Stengs opende in de 22ste minuut de score en leverde bovendien een assist af. Achahbar was gecharmeerd van de aanvallende intenties die de linkspoot toonde op het middenveld. "Stengs ziet er vandaag goed uit", aldus de oud-spits. "Je ziet heel goed voetbal op het moment, veel spelers tussen de linies en overtal creëren aan de buitenkant. Het is mooi om te zien, voetbal dat Gio graag wil zien", zo klinkt het lovende oordeel.

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Basacikoglu wees specifiek op de tactische rol van Vanhoutte. Volgens de voormalig vleugelaanvaller zorgt de Belgische nieuweling voor de benodigde balans, waardoor andere creatieve spelers beter renderen in het systeem. "Vorig jaar heb ik veel wedstrijden gezien, toen stond Valente heel ver terug. Die kwam de bal vaak halen", analyseert Basacikoglu de ontwikkeling van het elftal. "Nu heb ik hem in de eerste helft geen één keer tussen de centrale verdedigers gezien. Degene die dat doet, is Vanhoutte. Die vult dat heel goed in en zet het ook tactisch neer", merkt de analist op.

Doordat Vanhoutte als controleur uitzakt, kan Valente een stuk hoger op het veld opereren in de aanvalsopzet. De 22-jarige middenvelder verdubbelde na een klein halfuur de marge tegen FC Dordrecht. Basacikoglu zag bij die treffer direct de voordelen van de nieuwe veldbezetting onder Van Bronckhorst. "Als Feyenoord ga je tegen veel teams spelen die inzakken", stelt de oud-speler. "Wanneer je lopende mensen krijgt, is dat moeilijk verdedigen. Valente schiet hem fantastisch binnen en dat is een mooi voorbeeld", luidt de conclusie.

Achahbar sluit zich volledig aan bij de lezing van zijn collega en denkt dat de kersverse Oranje-international in deze vooruitgeschoven rol veel beter tot zijn recht komt in de Rotterdamse hoofdmacht. "Je ziet dat Valente meer in zijn kwaliteiten kan spelen als hij hoog staat", besluit Achahbar zijn analyse. "Je wil hem dichtbij de spits hebben in plaats van dat hij het hele veld moet overlopen", zo klinkt het eindoordeel over de tactische koers van Van Bronckhorst.