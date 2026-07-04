Ibrahim Afellay droomt van één bondscoach bij Oranje: ‘Hij is de allerbeste’

Ibrahim Afellay heeft zaterdagavond bij de NOS zijn licht laten schijnen op de vacante trainerspositie bij het Nederlands elftal. De oud-voetballer en analist hoeft niet lang na te denken wanneer hij de vraag krijgt wie Ronald Koeman moet opvolgen als bondscoach van Oranje.

De KNVB is na het teleurstellend verlopen WK op zoek naar een nieuwe bondscoach. Koeman besloot zijn contract niet te verlengen na de uitschakeling in de achtste finales door Marokko en dus rijst de vraag wie het stokje gaat overnemen.

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De namen van onder anderen Peter Bosz, Arne Slot, Michael Reiziger passeerden al de revue, maar voorzichtig klinkt ook de naam van Pep Guardiola. De Spaanse succestrainer zit zonder baan na zijn vertrek bij Manchester City en gaf in het verleden te kennen open te staan voor het bondscoachschap van Nederland.

Voor Afellay zou Guardiola in elk geval de gedroomde kandidaat zijn. De analist speelde als voetballer bij Barcelona onder hem en twijfelt er niet aan dat hij een zeer geschikte optie zou zijn voor Oranje, ondanks dat Guardiola nog nooit bondscoach was. "Ik denk dat hij een clubcoach én bondscoach is. Ik bedoel: het is niet voor niets dat iedere trainer hem eigenlijk wil na-apen”, vertelt Afellay bij de NOS.

"Hij heeft eigenlijk het voetbal naar een ander niveau gebracht. Als zo’n persoon vrij is, zou ik altijd een poging wagen”, vervolgt de analist. “Je zou jezelf achteraf voor je hoofd slaan als hij de vraag krijgt ‘was je toen bereid om bondscoach van het Nederlands elftal te worden?’ en hij zegt ‘ja’."

Afellay krijgt dan de vraag of hij Guardiola een betere optie zou vinden dan Slot. “Ja, absoluut”, reageert hij gedecideerd. “Je gaat altijd voor de allerbeste optie, toch? Als het mogelijk is, je het probeert en hij zegt ‘nee’, dan snap ik dat je doorschakelt naar Arne Slot."

De eveneens aanwezige John van ’t Schip acht de kans klein dat Guardiola op dit moment open zou staan voor het bondscoachschap van Nederland. “Maar hij houdt van het Nederlandse voetbal", weet de trainer in ruste. “Johan Cruijff is zijn idool en grote leermeester. Hij heeft het weer naar een hoger niveau doorgetrokken. De lijntjes zijn er wel, maar ik denk dat hij even rust wil. Bondscoach is een wat rustigere baan dan clubcoach, maar ik denk niet dat hij eraan gaat beginnen."