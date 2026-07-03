8 spelers van Oranje-tegenstander testen positief op verboden middel

Acht spelers van Tunesië zijn tijdens het WK positief getest op clenbuterol, een middel dat op de dopinglijst staat. Dat meldt The Times. Volgens de Britse krant is er echter geen sprake van opzettelijk dopinggebruik.

Clenbuterol is een middel dat wordt gebruikt bij ademhalingsproblemen, omdat het de luchtwegen verwijdt. In de sport is het verboden, omdat het ook de vetverbranding kan stimuleren en kan bijdragen aan het behouden of opbouwen van spiermassa.

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Een straf lijkt de Tunesische internationals niet te wachten. Volgens The Times zouden de positieve tests zijn veroorzaakt door besmet vlees dat de selectie tijdens het verblijf in Mexico heeft gegeten. De spelers zouden het middel daardoor onbewust hebben binnengekregen.

Het WK verliep sportief dramatisch voor Tunesië. De ploeg verloor alle groepswedstrijden. Zweden was in de openingswedstrijd met 5-1 te sterk, waarna ook Japan (4-0) en het Nederlands elftal (3-1) te sterk bleken. Halverwege het toernooi besloot de bond bovendien de bondscoach te ontslaan.