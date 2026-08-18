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Enorme plottwist: 'Napoli onderhandelt met verrassende club over transfer Noa Lang'

18 augustus 2026, 13:46
Noa Lang Napoli
Foto: © Imago / Realtimes
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Galatasaray en Napoli zijn in onderhandeling over een permanente transfer van Noa Lang, zo meldt de doorgaans goed ingevoerde Florian Plettenberg op X. De 27-jarige buitenspeler werd de afgelopen weken volop gelinkt aan een terugkeer naar Ajax, maar zijn toekomst ligt dus mogelijk tóch in Turkije, waar hij het afgelopen jaar al op huurbasis actief was.

Lang geldt bij Ajax als 'topkandidaat' om de aan Paris Saint-Germain verkochte Mika Godts op te volgen, zo bevestigde het Algemeen Dagblad eerder deze week nog. Ajax zal echter eerst nog afscheid moeten nemen van één of meerdere grootverdieners voordat het daadwerkelijk toe zou kunnen slaan voor Lang, aldus clubwatcher Johan Inan van bovengenoemde krant. De Amsterdammers leken in een eerder stadium al concurrentie vanuit de Serie A te gaan krijgen, waar ook Atalanta interesse in Lang zou tonen.

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Inmiddels is Galatasaray dus aan het doorpakken, zo schrijft Plettenberg, transferjournalist bij het Duitse Sky. De Turkse grootmacht zou met Napoli in gesprek zijn over een permanente overstap. Lang speelde de tweede helft van het voorbije seizoen al op huurbasis voor Gala, en was in die periode in 19 officiële wedstrijden goed voor twee goals en drie assists. Galatasaray besloot reeds in april om geen gebruik te maken van de optie om Lang voor (naar verluidt) 30 miljoen euro definitief over te nemen. Bij de onderhandelingen hopen de Turken ongetwijfeld om een lagere transfersom te kunnen bedingen.

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Kramer
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Kramer
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.176 Reacties
1.421 Dagen lid
20.558 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Zou mooi zijn, kan die naam eens uit het nieuws weg.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Noa Lang

Noa Lang
Napoli
Team: Napoli
Leeftijd: 27 jaar (17 jun. 1999)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Napoli
18
1
2025/2026
Galatasaray
13
0
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
11
4

Meer info

Stand Serie A 2026/2027

Serie A
GS
DS
PT
12
Lecce
0
0
0
13
Monza
0
0
0
14
Napoli
0
0
0
15
Parma
0
0
0
16
Roma
0
0
0

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