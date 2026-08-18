Galatasaray en Napoli zijn in onderhandeling over een permanente transfer van , zo meldt de doorgaans goed ingevoerde Florian Plettenberg op X. De 27-jarige buitenspeler werd de afgelopen weken volop gelinkt aan een terugkeer naar Ajax, maar zijn toekomst ligt dus mogelijk tóch in Turkije, waar hij het afgelopen jaar al op huurbasis actief was.

Lang geldt bij Ajax als 'topkandidaat' om de aan Paris Saint-Germain verkochte Mika Godts op te volgen, zo bevestigde het Algemeen Dagblad eerder deze week nog. Ajax zal echter eerst nog afscheid moeten nemen van één of meerdere grootverdieners voordat het daadwerkelijk toe zou kunnen slaan voor Lang, aldus clubwatcher Johan Inan van bovengenoemde krant. De Amsterdammers leken in een eerder stadium al concurrentie vanuit de Serie A te gaan krijgen, waar ook Atalanta interesse in Lang zou tonen.

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Inmiddels is Galatasaray dus aan het doorpakken, zo schrijft Plettenberg, transferjournalist bij het Duitse Sky. De Turkse grootmacht zou met Napoli in gesprek zijn over een permanente overstap. Lang speelde de tweede helft van het voorbije seizoen al op huurbasis voor Gala, en was in die periode in 19 officiële wedstrijden goed voor twee goals en drie assists. Galatasaray besloot reeds in april om geen gebruik te maken van de optie om Lang voor (naar verluidt) 30 miljoen euro definitief over te nemen. Bij de onderhandelingen hopen de Turken ongetwijfeld om een lagere transfersom te kunnen bedingen.