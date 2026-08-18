Joey Veerman neemt emotioneel afscheid van PSV en spreekt duidelijke ambitie uit

heeft op de clubkanalen op emotionele wijze afscheid genomen van PSV, nadat zijn transfer naar Borussia Dortmundofficieel is afgerond. De middenvelder verlaat Eindhoven na een periode van vierenhalf jaar en kijkt met veel waardering terug op zijn tijd bij de club. Tegelijkertijd spreekt de Oranje-international duidelijke ambities uit voor zijn nieuwe avontuur in de Bundesliga.

De overstap kwam in een stroomversnelling nadat de Duitse topclub de afkoopsom van 22 miljoen euro op tafel legde, vlak voordat deze clausule komende donderdag zou verlopen. De Volendammer onderging gisteren met succes zijn medische keuring en tekende in het Signal Iduna Park een vijfjarig contract tot medio 2031. Daarmee komt een einde aan een succesvolle periode in Brabant, waarin hij tot 198 officiële wedstrijden, 31 doelpunten en 67 assists kwam. Sinds zijn komst van sc Heerenveen in de winter van 2022 won de rechtspoot acht prijzen met de Eindhovenaren, waaronder drie landstitels.

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Bij zijn vertrek benadrukt de middenvelder hoeveel de club en de regio voor hem zijn gaan betekenen. "PSV en Brabant zijn voor mij en mijn hele familie gaan voelen als thuis", vertelt hij. "Het waren magische jaren, in alle opzichten", aldus de kersverse Dortmund-aanwinst. Tijdens zijn jaren in het Philips Stadion groeide de speler uit tot international bij het Nederlands elftal, waarvoor hij inmiddels zestien interlands speelde. "Ik heb hier acht prijzen gewonnen, geweldige Europese wedstrijden beleefd, vrienden voor het leven gemaakt, ben speler van het Nederlands elftal geworden, mijn kinderen zijn hier in Brabant geboren en zo kan ik nog wel even doorgaan", blikt hij terug.

Ondanks de sterke band met zijn inmiddels voormalige werkgever, wist de spelverdeler dat er op een bepaald moment een nieuwe uitdaging zou komen. "Maar soms komt er een kans voorbij die je moet pakken. Daar is Borussia Dortmund een perfect voorbeeld van", stelt de middenvelder. "Dit is voor mij een gedroomde vervolgstap, waar ik enorm naar uitkijk", vervolgt hij. "Ik ga er alles aan doen om dit avontuur tot een succes te maken", klinkt het vastberaden.

Earnest Stewart, directeur Voetbalzaken in Eindhoven, ziet het vertrek van de publiekslieveling met gemengde gevoelens tegemoet. "Joey is een voetballer met unieke kwaliteiten, die we graag nog jaren in een PSV-shirt hadden willen zien schitteren", stelt de Amerikaan. Wel gunt de bestuurder de speler zijn transfer. "Tegelijkertijd beseffen we heel goed dat hij een speler met ambitie is en nu een prachtige kans krijgt om zichzelf uit te dagen op een nog hoger niveau", legt hij uit. "We gunnen Joey deze transfer allemaal van harte, bedanken hem voor alles en wensen hem onwijs veel succes toe in Dortmund", besluit de directeur.

De laatste wedstrijd van de vertrokken steunpilaar in het rood-wit vond afgelopen zaterdag plaats. Tijdens de 1-2 overwinning op Excelsior bewees de spelmaker nog eenmaal zijn waarde door een assist te leveren op Paul Wanner. Terwijl Veerman zich opmaakt voor zijn nieuwe hoofdstuk, ligt de focus van de technische leiding in Eindhoven nu op het vinden van een creatieve opvolger voordat de transfermarkt eind deze maand sluit.