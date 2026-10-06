speelt in de nacht van dinsdag 6 op woensdag 7 oktober zijn allerlaatste interland voor Argentinië. Na een imposante interlandloopbaan van 21 jaar neemt de aanvaller afscheid tijdens het oefenduel met Benin. De wedstrijd en de afscheidsceremonie zijn live op de Nederlandse televisie te zien. Hoe laat begint Argentinië - Benin en op welke zender wordt de laatste interland van Messi uitgezonden? FCUpdate zet alles op een rij.

Hoe laat begint de afscheidswedstrijd van Lionel Messi?

Argentinië en Benin trappen in de nacht van dinsdag op woensdag om 01.00 uur Nederlandse tijd af. Het Estadio Monumental van River Plate vormt het decor voor de laatste interland uit de carrière van Messi. Het stadion biedt plaats aan ruim 85.000 supporters.

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De Argentijnse voetbalbond AFA pakt groots uit rond het afscheid. Voorafgaand aan de wedstrijd staan verschillende eerbetonen aan Messi op het programma. Na het laatste fluitsignaal volgt een speciale afscheidsceremonie waarbij de Argentijn zelf centraal staat.

Ook de spelers die met Argentinië in 2022 wereldkampioen werden, zijn uitgenodigd om de bijzondere avond bij te wonen.

Op welke zender is Argentinië - Benin te zien?

De afscheidswedstrijd van Messi wordt in Nederland exclusief uitgezonden door Ziggo Sport. De uitzending begint vlak voor de aftrap. Een uitgebreide voorbeschouwing is er niet.

De wedstrijd is te zien op Ziggo Sport 1. Die zender is beschikbaar voor klanten met een televisieabonnement van Ziggo. Ook abonnees van Ziggo Sport Totaal kunnen het duel volgen.

Na de wedstrijd blijft Ziggo Sport bij het afscheid. De sportzender brengt onder meer de reacties, hoogtepunten en beelden van de afscheidsceremonie. Via de socialmediakanalen van Ziggo Sport worden rondom het duel eveneens video’s, interviews en updates gedeeld.

Voor Messi wordt Argentinië - Benin zijn 208ste en laatste interland. Sinds zijn debuut in augustus 2005 kwam hij tot dusver tot 207 wedstrijden, waarin hij 125 keer scoorde en zestig assists gaf. Op alle drie de onderdelen is hij Argentijns recordhouder. Met de nationale ploeg won Messi bovendien het WK en twee keer de Copa América.