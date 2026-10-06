Ivan Perisic scoort en krijgt rode kaart bij nederlaag tegen Spanje

Spanje heeft dinsdagavond op spectaculaire wijze afgerekend met Kroatië in de Nations League. De wereldkampioen keek in Split lang tegen een achterstand aan door een treffer van voormalig PSV’er Ivan Perisic, die later ook rood kreeg, maar invaller Mikel Merino bezorgde Spanje met twee doelpunten alsnog een 1-2 zege. Engeland kende op Wembley aanzienlijk minder problemen met Tsjechië: dankzij een eigen doelpunt en twee treffers van jubilaris Harry Kane wonnen The Three Lions met 3-0.

Perisic van held naar schlemiel tegen Spanje

Kroatië begon fel na de pijnlijke 0-7 nederlaag tegen Engeland en zorgde al snel voor gevaar. Perisic zag eerst een schot geblokt worden en leverde daarna een fraaie voorzet af op Josip Stanisic, wiens kopbal door Unai Simón werd gekeerd. In de achttiende minuut was het alsnog raak. Mateo Kovacic zette de counter in, Igor Matanovic schoot vanaf de rand van het strafschopgebied en Simón kon alleen keren. De rebound kwam voor Perisic, die beheerst binnenkopte: 1-0. Enkele minuten later kreeg de oud-PSV’er geel na een stevige charge op Marc Pubill, waarna Matanovic opnieuw stuitte op Simón. Spanje kreeg daarna meer grip en kwam via onder meer Mikel Oyarzabal en Lamine Yamal in de buurt van de gelijkmaker, maar Kroatië hield stand tot de rust.

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Luis de la Fuente greep tijdens de pauze in en bracht Merino voor Álex Baena. Spanje drong Kroatië vervolgens terug, al leverde dat aanvankelijk weinig uitgespeelde kansen op. Yamal omspeelde doelman Dominik Livakovic, maar ging zonder contact naar de grond, terwijl Dani Olmo van afstand hoog over schoot. Na een uur betaalde de wissel van De la Fuente zich alsnog uit. Stanisic werkte een voorzet onvoldoende weg, waarna de bal bij Olmo terechtkwam. Die vond Merino, die met één balcontact voor de 1-1 zorgde.

Perisic leek vlak voor tijd opnieuw de Kroatische held te worden. In de 79ste minuut haalde hij in het strafschopgebied verwoestend uit met links, maar Simón redde knap met zijn uitgestoken been. Nog geen minuut later sloeg de wedstrijd volledig om. Perisic tikte Marc Cucurella van achteren aan en kreeg zijn tweede gele kaart. De VAR keek nog naar het moment, maar de beslissing bleef staan. Spanje voerde tegen tien man de druk verder op en sloeg in de 89ste minuut toe. Martín Zubimendi vond Merino in het strafschopgebied, waarna de invaller de bal fraai controleerde, wegdraaide en Livakovic passeerde voor de 1-2. Spanje is geplaatst voor de knock-outfase van de Nations League.

Kane viert recordavond met twee doelpunten

Engeland moest op Wembley iets langer wachten op de openingstreffer. Trent Alexander-Arnold dwong doelman Antonín Hornícek vroeg tot een redding uit een vrije trap, terwijl Morgan Rogers en Elliot Anderson eveneens mogelijkheden kregen. Uiteindelijk hielp Vladimír Coufal de thuisploeg in het zadel. Na een combinatie met Rogers gaf Kane vanaf rechts laag voor en Coufal probeerde de bal voor Eberechi Eze weg te werken, maar schoot vanaf zes meter in eigen doel. Nog voor rust verdubbelde Kane zelf de marge. Jarell Quansah vond Anderson, die Rogers aan de rechterkant aanspeelde. Zijn voorzet kwam precies bij Kane terecht, die in één keer zijn negentigste interlandgoal binnenschoot. Het gebeurde tijdens zijn 125ste interland, waarmee hij het Engelse record van Peter Shilton evenaarde.

Ook na rust bleef Engeland de bovenliggende partij. Kane was na 54 minuten dicht bij zijn tweede toen hij na een voorzet van Alexander-Arnold de lat raakte. Enkele minuten later kwam die treffer alsnog. Uit een indraaiende hoekschop van Lewis Hall klom de spits bij de tweede paal boven zijn tegenstander uit en kopte hij van dichtbij de 3-0 binnen, zijn 91ste doelpunt voor Engeland. Daarna controleerde de ploeg van Thomas Tuchel de wedstrijd. Kane kreeg geen hattrick en werd in de slotfase vervangen door Dominic Calvert-Lewin. Tsjechië kwam nauwelijks dichterbij; Adam Hlozek schoot in blessuretijd nog naast, waarna de ruime Engelse overwinning vaststond.