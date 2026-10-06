heeft uitgebreid zijn kant van het verhaal verteld over de hoogopgelopen ruzie bij de Portugese nationale ploeg. De 41-jarige aanvoerder beschuldigt bondscoach Jorge Jesus ervan tot twee keer toe zijn woord te hebben gebroken en legt uit waarom hij uiteindelijk besloot het trainingskamp van Portugal te verlaten. Opvallend genoeg biedt Ronaldo tegelijkertijd zijn excuses aan en vindt hij dat de Portugese voetbalbond hem voor zijn vertrek moet straffen.

Ronaldo onthult in zijn verklaring dat zijn interlandloopbaan na het WK van 2026 eigenlijk al bijna voorbij was. Hij had zelfs een afscheidsbrief aan de Portugese supporters geschreven. De Portugese voetbalbond drong er volgens hem echter op aan dat hij doorging.

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Ook werd Ronaldo intern gevraagd naar de mogelijke aanstelling van Jorge Jesus als opvolger van Roberto Martínez. De aanvaller steunde die keuze. “Ik vond dat hij de juiste keuze was. De resultaten bewijzen dat inmiddels ook”, schrijft Ronaldo.

Kort na de benoeming van Jesus spraken de twee elkaar persoonlijk. Volgens Ronaldo maakte de nieuwe bondscoach toen duidelijk dat hij nadrukkelijk op hem rekende. “Hij vertelde me dat mijn aanwezigheid cruciaal was voor zijn project. Hij legde meteen een plan voor mijn wedstrijden neer. Ik zou de eerste en de laatste wedstrijd spelen en vanwege mijn fysieke belasting zouden er per wedstrijd steeds drie of vier wijzigingen worden doorgevoerd.”

Jesus stelde zelfs voor dat Ronaldo de uitwedstrijden tegen Noorwegen en Denemarken zou overslaan. Dat weigerde de aanvoerder. “Voor mij was meteen duidelijk dat ik dat niet kon accepteren. Alleen omdat ik niet zou spelen, betekende dat niet dat ik onze ploeg niet kon aanvoeren. Thuisblijven terwijl de rest reisde, zou als aanvoerder geen goed voorbeeld zijn geweest.”

Ronaldo: ‘Jesus hield zich niet aan zijn woord’

Voor het trainingskamp spraken Ronaldo en Jesus opnieuw met elkaar. De gemaakte afspraken bleven volgens de spits overeind. Ronaldo speelde vervolgens de wedstrijd in Portugal en droeg na zijn wissel zelf de aanvoerdersband over aan Bruno Fernandes.

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“Op dat moment kon ik onmogelijk weten dat dit misschien mijn laatste stappen als speler en aanvoerder van de nationale ploeg waren”, schrijft hij.

De situatie veranderde op de dag van het duel met Noorwegen. Tijdens de lunch kreeg Ronaldo tot zijn verbazing van Jesus de vraag of hij dertig minuten kon spelen. Dat paste niet binnen zijn geplande fysieke herstel, maar Ronaldo stemde ermee in.

“Hij zei dat ik me klaar moest houden, omdat ik dertig minuten zou spelen. De rest kent iedereen. Ik warmde vanaf de rust op, zag de minuten voorbijgaan en werd niet ingebracht. De bondscoach had zijn woord tegenover mij gebroken.”

Na afloop ging Ronaldo niet naar de Portugese supporters. Daarvoor neemt hij volledig de verantwoordelijkheid. “Dat was mijn fout en dat had niet mogen gebeuren. Ik bied mijn excuses aan de Portugezen aan die ons daar zo fanatiek steunden, aan de supporters en ook aan de mensen die misschien speciaal voor mij waren gekomen en die ik heb teleurgesteld.”

Twee dagen later volgde een gesprek tussen Ronaldo, Jesus en Simão Coutinho, sportief directeur van Al Nassr en volgens Ronaldo aanwezig bij eerdere gesprekken met de bondscoach. Dat onderhoud was volgens de aanvaller 'diepgaand, heel direct en zonder enig filter'.

Daar werd afgesproken dat Jesus tijdens zijn persconferentie duidelijk zou maken dat Ronaldo zelf nooit om speelminuten had gevraagd, dat het plan afkomstig was van de bondscoach en dat het achteraf een fout was geweest om de vedette te laten warmlopen zonder hem in te brengen.

Volgens Ronaldo gebeurde vervolgens iets heel anders. “De persconferentie werd zoals iedereen die heeft gezien. Zijn houding had niets te maken met ons gesprek. Ik hoorde woorden en een agressiviteit waarvan ik vind dat ik die niet verdiende. Het was een houding van: ik bepaal wat er gebeurt. Zo had hij zich een dag eerder achter gesloten deuren totaal niet opgesteld.”

Ronaldo publiceert vervolgens de punten waarvan volgens hem vooraf was afgesproken dat Jesus ze zou benoemen. Daarin stond onder meer dat de Portugees nooit de keuzes van zijn bondscoach ter discussie had gesteld, 'voorbeeldig, loyaal en professioneel' was geweest en dat Jesus zou erkennen dat hij een fout had gemaakt door 'iemand van de statuur van Pelé of Maradona' te laten warmlopen zonder hem uiteindelijk te gebruiken.

“Nergens in die notities stond dat de bondscoach zijn excuses aan mij moest aanbieden”, benadrukt Ronaldo. “Het was de tweede keer dat hij zijn woord tegenover mij brak.”

Ronaldo wil terugkeren na straf

Dat vormde uiteindelijk de aanleiding om het Portugese kamp te verlaten. Ronaldo stelt dat vertrouwen voor hem doorslaggevend is. “Voor mij blijft de waarheid het belangrijkste in relaties tussen mensen. Hoe pijnlijk het ook is, vertel me gewoon de waarheid.”

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Hij benadrukt daarnaast dat hij zich in bijna 25 jaar als prof nooit met de tactische of technische beslissingen van trainers heeft bemoeid. “Ik accepteer wat ze van me vragen, soms met meer en soms met minder plezier. Ik respecteer beslissingen. Maar wanneer iemand zijn woord tegenover mij breekt, krijg ik het gevoel dat mijn plek daar niet meer is.”

Tegelijkertijd erkent Ronaldo dat hij zelf verkeerd heeft gehandeld door het trainingskamp voortijdig te verlaten. Ook daarvoor biedt hij zijn ploeggenoten zijn excuses aan. “Ik had het niet moeten doen. Daarvoor ben alleen ik verantwoordelijk.”

Sterker nog: de aanvoerder vindt dat de Portugese bond hem moet bestraffen. “De gevolgen van mijn beslissing moeten door de Portugese voetbalbond worden beoordeeld en bestraft. Ik vind dat er geen verzachtende omstandigheden moeten zijn. Ik ben niet zomaar een speler, ik ben de aanvoerder en dat maakt het juist ernstiger.”

Ronaldo wil ondanks alles nog geen afscheid nemen van Portugal. De veelbesproken mogelijke afscheidswedstrijd is volgens hem voorlopig niet waar zijn aandacht naar uitgaat. Hij wil bovenal blijven concurreren. “Als ik fysiek goed ben, bij mijn club speel en hopelijk doelpunten maak, dan zal ik na de schorsing die ik krijg gewoon weer beschikbaar zijn. Zoals ik dat altijd ben geweest. Ik wil strijden en winnen voor onze nationale ploeg.”

Zijn verklaring sluit hij af met een duidelijke boodschap: “Dit is, geloof me, de meest pure waarheid.”