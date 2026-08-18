geeft tekst en uitleg bij zijn geklapte transfer van PSV naar het Schotse Rangers FC. De deal leek in kannen en kruiken, maar de medische keuring gooide roet in het eten, vertelt de aanvaller aan ESPN. Inmiddels is duidelijk dat de toekomst van Driouech mogelijk tóch buiten het Philips Stadion ligt.

PSV en Rangers bereikten vorige week een akkoord over de transfer van Driouech. De Eindhovenaren betaalden in de zomer van 2024 nog zo'n 3,5 miljoen euro aan Excelsior om de buitenspeler over te nemen en zouden een flinke winst maken, aangezien Driouech nu voor zo'n 8 miljoen euro naar de Schotse grootmacht zou gaan verkassen. In afwachting van de definitieve aankondiging zat Driouech afgelopen donderdag al op de tribune van het Ibrox Stadium, waar hij zijn beoogde nieuwe club met 1-1 gelijk zag spelen tegen Jagiellonia Bialystok, dat daardoor de play-offs om een plek in de competitiefase van de Europa League bereikte.

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Een dag later kwam uit het niets echter naar buiten dat de transfer van Driouech naar Rangers tóch geklapt was. Na de eerdere afgeketste deals over Ricardo Pepi, Armando Obispo én Adamo Nagalo werd de buitenspeler daardoor alweer de vierde PSV-speler in een half jaar tijd die een zeker lijkende transfer aan zijn neus voorbij zag gaan. En dus meldde Driouech zich vandaag (dinsdag) 'gewoon' weer in Eindhoven, waar de PSV-selectie een openbare training afwerkte in het Philips Stadion.

Na de training staat Driouech ESPN te woord. Op de vraag wat er precies misging, zegt de aanvaller: "Ik denk dat er een meningsverschil was tussen de doctoren. Ik had een klein scheurtje in mijn bovenbeen. Hier zeiden ze dat het een 1A is, maar daar dachten ze dat het een 2C is. Ik denk dat het erger is gemaakt omdat ik in die week nog een knietje op mijn bovenbeen had gekregen, waardoor ik een bloeduitstorting had."

En dus ging de deal niet door, tot teleurstelling van Driouech zelf. "Wat ze daar hebben beslist, daar heb ik geen invloed op. Ik zou het een mooie stap hebben gevonden om daar naartoe te gaan. Maar uiteindelijk is het niet doorgegaan. Jammer, maar ik ben ook blij dat ik weer terug ben", haast hij zich te zeggen. "Natuurlijk vind ik het super jammer", geeft Driouech daarna ruiterlijk toe. "Je bent daar al een paar dagen, hoopt op het beste en maakt de keuze. Je bent daar al met je hoofd en je ziet jezelf al in een ander tenue spelen. Maar ja, uiteindelijk moet je ook de knop weer omzetten, daarvoor zijn we ook voetballers. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat mij dit gebeurt", verwijst Driouech naar de winterstop van het seizoen 2023/24, toen hij op Deadline Day een overstap van Excelsior naar PSV vlak voor het sluiten van de markt in rook zag opgaan. "Het is gewoon verrot, maar ja. Het is nou eenmaal wat het is", besluit Driouech.

Update | 'Twee clubs melden zich na afgeketste deal bij PSV'

Hoewel zijn overstap naar de Rangers er niet kwam, is allerminst zeker dat Driouech deze zomer bij PSV blijft. Transferjournalist Mounir Boualin (SoccerNews) meldt dat twee clubs zich in Eindhoven hebben gemeld voor de 24-jarige buitenspeler: Celta de Vigo (dat eerder door de Schotten werd afgetroefd) én het Amerikaanse Columbus Crew. Daarnaast zou ook Red Bull Salzburg 'de situatie nauwlettend in de gaten houden' en overwegen om alsnog een bod op Driouech uit te brengen. Wordt ongetwijfeld vervolgd...