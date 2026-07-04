LIVE WK | Ounahi zet Marokko vlak na rust op voorsprong tegen Canada

Marokko plaatste zich maandagnacht, ten koste van het Nederlands elftal, voor de achtste finale van het WK. De ploeg van bondscoach Mohamed Ouahbi won verdiend van Oranje en mag het zaterdagavond (19.00 uur, Nederlandse tijd) opnemen tegen Canada, één van de drie gastlanden van het eindtoernooi. De Canadezen spelen nú al hun beste WK ooit, maar hopen uiteraard op meer. In het Houston Stadium strijden Marokko en Canada voor een plek in de kwartfinale, waarin Frankrijk of Paraguay de tegenstander zal worden. Mis niets van de WK-wedstrijd tussen Canada en Marokko in dit liveblog.

LIVE WK 2026: Canada - Marokko Sorteer op: Laatste Oudste 76' Vrije trap op een gevaarlijke plek voor Canada (0-1) Amrabat houdt Eustaquio vast op de rand van het strafschopgebied. Hoewel Canada een strafschop wil, legt de scheidsrechter de bal er net buiten. 70' We voetballen weer (0-1) 67' Het is ook direct drinkpauze (0-1) Het was het laatste moment voor de drinkpauze. Na de openingsgoal van Marokko ging het spel over en weer, zonder dat er echt kansen werden gecreëerd. 🟨 67' Larin krijgt geel (0-1) Kort na zijn invalbeurt krijgt Larin een gele kaart. De spits gaat vol voor een korte bal terug op Bounou en raakt de doelman daarbij. Het kost hem een kaart. 🔄 62' Ook Canada wisselt (0-1) Larin komt in de ploeg voor Oluwaseyi. 🔄 62' Dubbele wissel bij Marokko (0-1) El Khannouss en Bouaddi verlaten het veld en worden vervangen door Talbi en Amrabat. ⚽ 50' Marokko komt op voorsprong (0-1) BREAKING Uit de vrije trap komt Marokko op voorsprong. Hakimi staat achter de bal aan de zijkant van het strafschopgebied en legt de bal strak terug op Ounahi. De middenvelder trapt de bal vanaf de rand van het strafschopgebied in een keer en verschalkt Crépeau. 🟨 49' Geel voor De Fougerolles (0-0) De Fougerolles haalt zijn tegenstander onderuit en pakt een gele kaart. Hij stond op scherp, dus mist een eventuele kwartfinale. 48' Canada meldt zich dreigend (0-0) Ounahi verspeelt de bal, waarna Canada er snel uitkomt. Het gastland kan echter niet profiteren. Ounahi hield na zijn balverlies zijn tegenstander vast, maar Oliver geeft geen kaart. Daar komt hij goed weg, want hij had al geel. 46' De tweede helft is begonnen (0-0) Beide ploegen komen ongewijzigd uit de kleedkamer. Daar is het rustsignaal (0-0) Het is rust in Houston. Het is een onvriendelijke wedstrijd met veel gele kaarten en amper kansen. Alleen Oluwaseyi kreeg een serieuze mogelijkheid om Canada op voorsprong te zetten. Marokko moet het ondertussen stellen zonder uitblinker Saibari, die halverwege de eerste helft uitviel met een blessure. 🟨 45+6' Nog een gele kaart voor Marokko (0-0) Daar is de zesde gele kaart van de eerste helft. El Khannouss speelt de bal te ver voor zich uit en loopt zijn man vervolgens omver, wat hem een gele kaart oplevert. 45' Er komen zes minuten bij (0-0) 🟨 45' Ook Ounahi krijgt geel (0-0) Ounahi verliest de bal aan Ahmed en vloert de buitenspeler van Canada vervolgens. Het kost hem een gele kaart. 🟨43' Gele kaart voor David (0-0) Díaz maakt zich los van zijn man, maar wordt vervolgens vastgegrepen door David. Daar krijgt de spits van Canada een gele kaart voor. Laad meer