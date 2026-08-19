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Ron Jans eerlijk over Feyenoorder: 'Ik zocht ruzie met hem'

19 augustus 2026, 12:24
Ron Jans / Feyenoord
Foto: © Imago/realtimes
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet, maar schrijft ook over andere clubs.
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Ron Jans heeft tijdens zijn periode bij FC Utrecht bewust de confrontatie gezocht met Gjivai Zechiël. Dat heeft de oud-trainer onthuld in de voetbalpodcast van de NOS.

Zechiël maakt momenteel een goede ontwikkeling door bij Feyenoord, nadat hij vorig seizoen op huurbasis uitkwam voor FC Utrecht. Jans zag de dynamische middenvelder zondag in het duel met Go Ahead Eagles (2-2) uitblinken: "Ik vond hem een van de beste spelers van Feyenoord. Hij lijdt bijna geen balverlies, hij ziet dingen sneller en kan het ook uitvoeren. Ik vond hem ook heel volwassen. Dat zag je terug in zijn duelkracht en het feit dat 38 van de 41 passes aankwamen bij een medespeler."

'Ik zocht ruzie'

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Jans werkte vorig seizoen een heel jaar samen met Zechiël, maar moest hem in die periode nog regelmatig achter de broek aan zitten. Daarom zocht Jans zo nu en dan ook bewust de confrontatie op met de middenvelder: "Ik heb op een gegeven moment wel ruzie met hem gezocht", geeft Jans aan. "Dat ging over dingen als de warming-up, voorbereidingen, krachttrainingen en tactische trainingen. Dat soort dingen moeten ook wanneer je een keer wat minder zin hebt."

De oud-trainer, die dit seizoen als analist aanschuift bij programma's van de NOS, vervolgt: "Uiteindelijk gaat het om de wedstrijden en daarin levert hij enorm. Maar als we bijvoorbeeld voor stonden in de slotfase, vond ik dat hij soms wat meer moest kiezen voor de overwinning dan om nog een extra goal te maken."

Jans vindt het prachtig om te zien hoe Zechiël zich heeft ontwikkeld en spreekt zijn oud-pupil nog altijd: "Ik heb af en toe nog contact met hem, dat vind ik mooi. Af en toe moet je als trainer iemand een schop onder zijn kont geven, maar daar zijn we heel goed uitgekomen. Ik vond hem in de tweede seizoenshelft bij FC Utrecht echt geweldig spelen en dat zet hij nu door. Ik denk dat hij normaal gesproken niet meer uit de basis verdwijnt."

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Gjivai Zechiël

Gjivai Zechiël
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (1 jun. 2004)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
2
1
2025/2026
Utrecht
36
9
2024/2025
Feyenoord
9
0
2023/2024
Feyenoord
2
0

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