Feyenoord haalt Javi López binnen voor probleempositie: 'Dit maakt me trots'

Feyenoord heeft de komst van officieel bevestigd. De 24-jarige linksback wordt voor één seizoen gehuurd van Real Sociedad, waarbij de Rotterdammers ook een optie tot koop hebben bedongen. Daarmee krijgt trainer Giovanni van Bronckhorst de gewenste versterking voor een positie waarop de personele problemen groot zijn.

López gaat in De Kuip spelen met rugnummer 16. Volgens eerdere berichtgeving van El Diario Vasco bedraagt de koopoptie zeven miljoen euro.

"Het maakt me trots dat ik voor een grote en ambitieuze club als Feyenoord mag uitkomen", zegt López via de officiële kanalen van Feyenoord. "Ik kan niet wachten om aan te sluiten bij de groep, want ik wil zo snel mogelijk van waarde zijn voor de club, mijn medespelers en de supporters. Ik zal alles geven in dit shirt om met elkaar mooie momenten en successen te kunnen beleven."

Feyenoord krijgt broodnodige linksback

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De komst van López is welkom, omdat Feyenoord momenteel dun bezet is op de linkerflank. Jordan Bos keerde geblesseerd terug van het WK en Gijs Smal is eveneens niet inzetbaar. Daardoor begon centrale verdediger Mika Mármol bij de competitiestart tegen Sparta Rotterdam als linksback.

Met López haalt Feyenoord bovendien veel ervaring uit Spanje binnen. Hij doorliep de opleidingen van CD Tenerife en Deportivo Alavés en kwam vanaf zijn achttiende ruim tachtig competitiewedstrijden uit voor Alavés. Real Sociedad nam hem in de zomer van 2024 over.

In zijn eerste seizoen bij de Baskische club speelde López 38 officiële wedstrijden. Afgelopen jaargang werd hij verhuurd aan Real Oviedo. In totaal heeft de Spaanse jeugdinternational inmiddels meer dan honderd wedstrijden in La Liga achter zijn naam staan.