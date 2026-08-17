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Michiel Kramer kritisch op grote Feyenoord-aankoop: 'Onzeker'

17 augustus 2026, 12:21
Michiel Kramer in het shirt van RKC Waalwijk
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Michiel Kramer is na twee wedstrijden nog niet al te positief over Feyenoord-doelman Tjark Ernst. De van Hertha BSC overgekomen keeper maakt volgens de oud-spits nog een onzekere indruk, zo stelt hij in zijn column voor 1908.nl.

Feyenoord verspeelde afgelopen zondag punten tegen Go Ahead Eagles. De Rotterdammers kwamen weliswaar op een 2-0-voorsprong, maar vielen in de tweede helft ver terug, waardoor de bezoekers alsnog langszij kwamen.

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Kramer is kritisch op de ploeg van Giovanni van Bronckhorst en wijst onder meer naar de doelman. “Als je zó veel voetbal in je ploeg hebt als Feyenoord, wil je daarachter een voetballende keeper hebben. Dan is het bijna onmogelijk voor een tegenstander om er druk op te krijgen. Nu lukt dat zo’n Go Ahead bij vlagen nog wel”, analyseert de voormalig aanvaller.

Kramer vindt dat Ernst nog niet uitblinkt in het meevoetballende gedeelte. “Als hij dat niet gaat doen, moet hij op de lijn wel onderscheidend zijn. Dat is hij nu nog niet, maar laten we hopen dat het nog komt. Zonder een keeper die punten voor je pakt, word je geen kampioen”, aldus de cultheld van de Rotterdammers.

➡️ Meer over Tjark Ernst

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Tjark Ernst

Tjark Ernst
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (15 mrt. 2003)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
2
0
2025/2026
Hertha
33
0
2024/2025
Hertha
27
0
2023/2024
Hertha
27
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Ajax
2
2
4
6
PSV
2
1
4
7
Feyenoord
2
1
4
8
Heerenveen
2
1
4
9
Excelsior
2
3
3

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