Valentijn Driessen vergelijkt Feyenoorder: 'Hij is een Henderson 2.0'

Valentijn Driessen heeft uitgehaald naar de defensieve organisatie van Feyenoord. In de podcast Kick-off uitte de journalist flinke kritiek op de achterhoede van de Rotterdammers en de speelwijze van . De zomeraanwinst wordt door de verslaggever bestempeld als een kopie van Jordan Henderson.

Hoewel Driessen niet alleen maar negatief is over de Belg, stoort hij zich aan het gebrek aan risico in het spel van de middenvelder. Volgens de voetbalvolger kiest de controleur te vaak voor zekerheid. "Vanhoutte is een aardige speler, maar hij speelt het liefst alles breed en kort", stelt Driessen. "Hij speelt het liefst op zeker zonder risico en met zijn kont tegen de verdediger. Een Henderson 2.0", luidt het harde oordeel.

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Achterin ziet Driessen ook grote problemen, waarbij hij specifiek wijst naar het centrale duo Tsuyoshi Watanabe en Jeremiah St. Juste. Het tweetal mist volgens de analist betrouwbaarheid en draagt onvoldoende bij aan de opbouw. "Ik vind de verdediging van Feyenoord ook nog niet zo sterk", klinkt het kritisch. "Watanabe maakt elke wedstrijd één of twee fouten en hetzelfde geldt voor St. Juste", voegt hij daaraan toe. De journalist trekt direct de vergelijking met Gernot Trauner, die zondag zijn voetbalpensioen aankondigde. "Dat was wel een speler waar je op kon bouwen, die deed in de opbouw ook goede dingen", aldus Driessen. "Watanabe en St. Juste doen in de opbouw bijna niks goed", concludeert de verslaggever.

De gebrekkige opbouw van achteruit heeft volgens de journalist directe gevolgen voor de rest van het elftal. Mika Mármol, die momenteel als linksback fungeert vanwege blessures, kan aan de bal wel iets creëren, maar de middenvelders worden door de rest van de defensie onvoldoende geholpen. Ook over Givairo Read is Driessen nog niet echt te spreken. De jonge vleugelverdediger kampt opnieuw met blessureleed en viel tegen. "Read zijn hoofd is op hol gebracht, die raakt nu ook weer geblesseerd, maar die maakte één goede actie", oordeelt de analist. "Dat vind ik wel een beetje weinig voor een speler die 35 miljoen moet opleveren", stelt Driessen. Verder naar achteren is de nieuwe doelman Tjark Ernst ook nog niet echt betrouwbaar. "De keeper heeft ook geen enkele bal klemvast, die maakt ook geen zekere indruk", stelt de journalist vast.

Tot slot komt de situatie rondom Anel Ahmedhodzic ter sprake. De centrumverdediger ontbrak onlangs bij de selectie en lijkt op weg naar de uitgang. "Ahmedhodzic zat er ook niet bij, het verhaal ging natuurlijk dat hij bezig is met een andere club", verklaart de verslaggever. "Die gaat nu terug naar het tweede niveau van Engeland waar hij thuishoort. Dat is op zich geen aderlating, maar dan moet je wel wat achter de hand hebben", luidt zijn waarschuwing. Dat laatste ontbreekt momenteel, waardoor de Rotterdammers noodgedwongen moeten improviseren. "Nu brengen ze Kraaijeveld, die eigenlijk een middenvelder is, het is nog niet echt standvastig", besluit Driessen.