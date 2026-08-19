Rotterdam Radicals, een fanatieke supportersgroep binnen Feyenoord, heeft zich op duidelijke wijze uitgesproken over de aanstaande transfer van naar PSV. De verdediger wordt in een statement op Instagram hard aangepakt en bespot.

Geertruida is hard op weg om het Duitse RB Leipzig in te ruilen voor PSV. De verwachting is dat de oud-speler van Feyenoord woensdag medisch wordt gekeurd in Brabant, waarna hij zijn contract kan ondertekenen. Geertruida lijkt op huurbasis naar Eindhoven te vertrekken. PSV bedingt daarbij een optie tot koop van ruim 15 miljoen euro.

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De Rotterdam Radicals zijn daar allesbehalve over te spreken. ‘Opzouten’, staat in grote letters op een afbeelding die de supportersgroep op Instagram heeft geplaatst. Daarnaast wordt Geertruida door de fans geconfronteerd met het feit dat hij stottert. "K-k-kind van Z-z-z-zuid... De lampen in Rotterdam gaan uit. Waren er nou echt geen andere clubs te vinden waar je terecht kon?"

"Iedereen had jou graag teruggezien in de Kuip en misschien is dat ook geprobeerd en afgeketst om welke reden dan ook, maar dan maar verkassen naar die club uit Eindhoven? Met jouw achtergrond... Dat gaat er bij velen niet zo goed in. Opgegroeid op Zuid, begonnen bij Overmaas, spelen bij Feyenoord was je droom. Clubliefde. We dachten echt dat jij anders was. Nu ben je gewoon de zoveelste."

Ook andere Feyenoord-supporters reageerden dinsdagavond massaal op sociale media, toen de geruchten over de naderende transfer steeds hardnekkiger werden. Daarbij werd onder meer gesproken van ‘verraad’ en een transfer die ‘erger is dan Berghuis naar Ajax’.