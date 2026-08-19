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Lutsharel Geertruida: ‘Echte waarheid zal snel naar buiten komen’

19 augustus 2026, 09:21
Lutsharel Geertruida
Foto: © Imago
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Photo of Redactie FCUpdate
Redactie FCUpdate | Redacteur
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De naderende transfer van Lutsharel Geertruida naar PSV zorgt voor de nodige woede bij de supporters van Feyenoord. Onder een Instagram-post van Quinten Timber, waar Geertruida op reageert, krijgt de verdediger te maken met flinke scheldkanonnades. Timber neemt het vervolgens op voor zijn ex-ploeggenoot.

PSV heeft een principeakkoord bereikt met de Duitse werkgever van Geertruida over een huurconstructie, inclusief een niet-verplichte koopoptie van circa vijftien miljoen euro. De verdediger heeft groen licht gekregen voor de medische keuring en gaf zelf de voorkeur aan de Eindhovenaren boven onder meer Ajax.

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Dat nieuws komt hard aan in Rotterdam-Zuid. Nota bene in de reacties onder een Instagram-post van Timber - waar Geertruida op reageert - regent het haat van diverse Feyenoord-fans. Timber reageert daarop met: “Ik begrijp je emotie, maar een beetje respect voor onze clublegende is op z’n plaats.” Die reactie heeft niet het gewenste effect: na Geertruida wordt ook Timber de huid vol gescholden.

Later voelt ook Geertruida zich genoodzaakt om in de reacties te reageren. “Internetgangster, je praat te veel, echte waarheid zal snel naar buiten komen”, zegt de verdediger tegen een supporter. Waar Geertruida op doelt, is onbekend.

Via deze link is de hele commentsectie terug te lezen.

➡️ Meer over Geertruida

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Lutsharel Geertruida

Lutsharel Geertruida
RB Leipzig
Team: Leipzig
Leeftijd: 26 jaar (18 jul. 2000)
Positie: V (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Leipzig
0
0
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
28
0

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Eredivisie
GS
DS
PT
5
Ajax
2
2
4
6
PSV
2
1
4
7
Feyenoord
2
1
4
8
Heerenveen
2
1
4
9
Excelsior
2
3
3

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