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Wilco van Schaik over ‘miljoenenbod’ van Ajax: ‘Ongekend wat ik voorbij zie komen!’

19 augustus 2026, 12:49
Wilco van Schaik
Foto: © ESPN
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Ajax heeft nog geen bod uitgebracht op Darko Nejasmic van NEC, zo vertelt Wilco van Schaik in De Bestuurskamer. De algemeen directeur van de Nijmegenaren vindt het ‘ongekend’ wat hij deze transferperiode allemaal voorbij ziet komen aan geruchten en neemt Nejasmic als voorbeeld.

WFCGroningen, dat regelmatig raak zit met transfergeruchten, meldde vorige week dat Ajax een bod van 6,5 miljoen euro, plus drie miljoen euro aan bonussen, had uitgebracht op de Kroaat. In navolging van Voetbal International ontkent ook Van Schaik deze geluiden.

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De algemeen directeur van NEC heeft het naar eigen zeggen drukker dan ooit met het ontkennen van geruchten. “Alles wordt maar voor waar aangenomen. Het is ongekend wat ik voorbij zie komen en wie aan wie wordt gelinkt”, begint hij in De Bestuurskamer van FCAfkicken.

Van Schaik heeft het er maar druk mee: “Je moet toch weer mensen appen of bellen dat dingen niet waar zijn. Het is ongekend hoe goedgelovig mensen zijn. Het is deze periode bijzonder hoe druk we daarmee zijn.”

Van Schaik haalt Nejasmic aan als voorbeeld. Het is volgens hem onzin dat Ajax een bod zou hebben uitgebracht: “Dit was niet waar, maar je bent dan toch bezig met allerlei mensen die er dingen van willen weten en die moet je dan weer zeggen dat het niet waar is”, aldus de algemeen directeur.

➡️ Meer over Darko Nejasmic

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.991 Reacties
1.164 Dagen lid
18.758 Likes
dilima1966
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avatar

Er worden zoveel namen genoemd uit de grabbelton

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Darko Nejasmic

Darko Nejasmic
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 27 jaar (25 jan. 1999)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
NEC
2
0
2025/2026
NEC
29
4
2024/2025
Sharjah
14
0
2024/2025
Osijek
4
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
8
Heerenveen
2
1
4
9
Excelsior
2
3
3
10
NEC
2
2
3
11
Twente
2
1
3
12
Sparta
2
1
3

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