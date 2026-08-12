heeft met NEC een goede wedstrijd achter de rug in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. Na een doelpuntloos gelijkspel in Griekenland wonnen de Nijmegenaren in eigen huis met 2-1 na verlenging. Na afloop van de wedstrijd wordt Nejasmic in gesprek met FCUpdate-presentator Sander Kamphof vergeleken met .

Nejasmic staat sinds de zomer van vorig jaar onder contract bij NEC en was afgelopen seizoen als controleur een belangrijke schakel in de succesploeg van Dick Schreuder. Ook dit seizoen bewijst de Kroaat al zijn waarde, met twee sterke optredens in de voorrondes van de Champions League tegen Olympiakos. Na de wedstrijd krijgt Nejasmic de vraag of hij al de ‘Busquets van Nijmegen’ genoemd kan worden.

Artikel gaat verder onder video

De middenvelder moet lachen om het compliment. “Bedankt daarvoor! Ik ben fan van Busquets, maar ik denk wel dat ik een iets ander type speler ben. Maar ik begrijp wat je bedoelt”, aldus Nejasmic, die vervolgens terugblikt op het begin van zijn carrière. “Zo noemden ze me soms ook toen ik bij Hajduk Split speelde”, gaat de controleur verder. “Maar ik denk zelf niet dat ik dezelfde stijl heb als Busquets.”

Nejasmic verwacht dat het middenveld van NEC in het vervolg alleen nog maar beter gaat draaien. “We zullen beter en beter worden, hoe langer we samen spelen. Vandaag was de eerste keer dat onze twee of vier middenvelders, afhankelijk van hoe je ernaar kijkt, samen speelden op deze posities.”