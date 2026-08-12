Darko Nejasmic heeft met NEC een goede wedstrijd achter de rug in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. Na een doelpuntloos gelijkspel in Griekenland wonnen de Nijmegenaren in eigen huis met 2-1 na verlenging. Na afloop van de wedstrijd wordt Nejasmic in gesprek met FCUpdate-presentator Sander Kamphof vergeleken met Sergio Busquets.
Nejasmic staat sinds de zomer van vorig jaar onder contract bij NEC en was afgelopen seizoen als controleur een belangrijke schakel in de succesploeg van Dick Schreuder. Ook dit seizoen bewijst de Kroaat al zijn waarde, met twee sterke optredens in de voorrondes van de Champions League tegen Olympiakos. Na de wedstrijd krijgt Nejasmic de vraag of hij al de ‘Busquets van Nijmegen’ genoemd kan worden.
De middenvelder moet lachen om het compliment. “Bedankt daarvoor! Ik ben fan van Busquets, maar ik denk wel dat ik een iets ander type speler ben. Maar ik begrijp wat je bedoelt”, aldus Nejasmic, die vervolgens terugblikt op het begin van zijn carrière. “Zo noemden ze me soms ook toen ik bij Hajduk Split speelde”, gaat de controleur verder. “Maar ik denk zelf niet dat ik dezelfde stijl heb als Busquets.”
Nejasmic verwacht dat het middenveld van NEC in het vervolg alleen nog maar beter gaat draaien. “We zullen beter en beter worden, hoe langer we samen spelen. Vandaag was de eerste keer dat onze twee of vier middenvelders, afhankelijk van hoe je ernaar kijkt, samen speelden op deze posities.”
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Na de wedstrijd tegen Ajax vorig jaar al gezegd, deze jongen moet je halen. Maar toen was het waarschijnlijk al te laat, nu helemaal. Ik denk dat die jongen bij elke Nederlandse topclub wel mee komt op 6.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Na de wedstrijd tegen Ajax vorig jaar al gezegd, deze jongen moet je halen. Maar toen was het waarschijnlijk al te laat, nu helemaal. Ik denk dat die jongen bij elke Nederlandse topclub wel mee komt op 6.