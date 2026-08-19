Josip Sutalo is hard op weg naar het Italiaanse Lazio. Hoewel de verdediger nog meetraint bij Ajax en de deal nog niet volledig rond is, komen er steeds meer details naar buiten over de aanstaande transfer. Ajax dreigt daarbij een fors verlies te lijden op de Kroaat.
Sutalo kwam in de zomer van 2023 met hoge verwachtingen naar Amsterdam. Toenmalig technisch directeur Sven Mislintat plukte de Kroatische centrumverdediger destijds voor een transfersom van 22 miljoen euro weg bij Dinamo Zagreb. Dat bedrag heeft Sutalo in Amsterdam nooit weten waar te maken. Vanaf zijn eerste maanden had de verdediger moeite in de Johan Cruijff ArenA. Het is dan ook niet verrassend dat technisch directeur Jordi Cruijff van hem af wil.
Lazio lijkt die uitweg te bieden. De Italiaanse club, die vorige zomer ook al Kenneth Taylor overnam van Ajax, zou Sutalo willen huren. Volgens Gianluca Di Marzio zou Lazio in dat geval een huursom van zo'n drie miljoen euro overmaken naar Amsterdam. De kans is vervolgens groot dat Sutalo definitief wordt overgenomen door de Italianen. Er zou namelijk een optie tot koop worden opgenomen in de deal, die onder bepaalde voorwaarden wordt geactiveerd.
De optie tot koop bedraagt volgens de doorgaans goed ingevoerde Matteo Moretto zo'n acht miljoen euro. Dat bedrag is vooralsnog niet bevestigd door Nederlandse media. Mocht de optie tot koop van acht miljoen euro inderdaad worden gelicht, dan incasseert Ajax in totaal ongeveer elf miljoen euro voor Sutalo. Kijkend naar de oorspronkelijke transfersom van 22 miljoen euro én de huursom betekent dat een verlies van zo'n elf miljoen euro, exclusief eventuele andere kosten en bonussen.
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Met die salarissen en nog wat willen bouwen snap ik wel dat je op een gegeven moment je verlies moet nemen. Ik geloof niet dat het er nog uit gaat komen bij hem als je met meer ruimte in de rug wil voetballen dan Farioli deed.. Maar als je dit én bij Sutalo én bij Itakura doet, moet je ook weer wat halen. Plus je moet Godts vervangen, en je hebt nog een 6 nodig. Als ik dan ook vanmorgen het artikel las over de financiele constructie voor Brandt dan wordt het een heel spannend jaar lijkt me
Hahaha gaat jordi met kroes om of vraagt hij adviseerde aan kroes weer een dikke verliespunten 12 miljoen nog wel niet een kleinbeetje verlies ze blijven hier maar zeggen neem verlies ga verder ik denk dat ajax steeds verder in het nauw komt met deze weggeeft prijzen ik kan me wel indenken dat ze verlies leiden op spelers maar meer dan 50%
@dilima1966, dan vraag ik mij oprecht af wat u er anders mee wilt doen dan? Blijkbaar voldoet hij niet, hij heeft nog 2 jaar contract. Dus hij kost nog zeker 5miljoen aan salaris en die Duitse Skileraar heeft ook nog eens een mooie bonus in het contract gezet waardoor hij in die 2 jaar sowieso nog 1,3miljoen extra krijgt. Als dan alles bij elkaar opgeteld is dan bent u l deze jongen dan toch liever kwijt dan rijk? De andere optie is verpieteren op de bank en dan loopt hij over 2 jaar lachend de Arena uit, makkelijker heeft hij het niet kunnen verdienen
Ik denk dat dit de beste oplossing is. Neem je verlies en strik erom. Josip Sutalo heeft nooit echt "gepast" bij Ajax, uitgezonderd een periode onder Farioli. Voor hemzelf zou het óók prettig zijn om ergens anders een nieuwe start te maken. Beter dan bij Ajax op de bank verpieteren, hoop dat deze transfer doorgaat... Het betekent wél dat je nu, na Itakura, 2 rechtsbenige centrale verdedigers kwijt bent. Bouwman is nu de enige. Linksbenige zat (Blind, Baas, Janse). Misschien tóch weer even verder kijken...
@SWVoetbal misschien moet je hem nog even binnenboord houden. Bouwman kan niet het hele seizoen volhouden en 2 linksbenige CV is ook niet ideaal. Een nieuwe halen is ook niet goedkoop en nog maar de vraag of die direct inzetbaar is. Per slot van rekening moet Ajax kampioen worden anders is Jordi vertrokken.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Met die salarissen en nog wat willen bouwen snap ik wel dat je op een gegeven moment je verlies moet nemen. Ik geloof niet dat het er nog uit gaat komen bij hem als je met meer ruimte in de rug wil voetballen dan Farioli deed.. Maar als je dit én bij Sutalo én bij Itakura doet, moet je ook weer wat halen. Plus je moet Godts vervangen, en je hebt nog een 6 nodig. Als ik dan ook vanmorgen het artikel las over de financiele constructie voor Brandt dan wordt het een heel spannend jaar lijkt me
Hahaha gaat jordi met kroes om of vraagt hij adviseerde aan kroes weer een dikke verliespunten 12 miljoen nog wel niet een kleinbeetje verlies ze blijven hier maar zeggen neem verlies ga verder ik denk dat ajax steeds verder in het nauw komt met deze weggeeft prijzen ik kan me wel indenken dat ze verlies leiden op spelers maar meer dan 50%
@dilima1966, dan vraag ik mij oprecht af wat u er anders mee wilt doen dan? Blijkbaar voldoet hij niet, hij heeft nog 2 jaar contract. Dus hij kost nog zeker 5miljoen aan salaris en die Duitse Skileraar heeft ook nog eens een mooie bonus in het contract gezet waardoor hij in die 2 jaar sowieso nog 1,3miljoen extra krijgt. Als dan alles bij elkaar opgeteld is dan bent u l deze jongen dan toch liever kwijt dan rijk? De andere optie is verpieteren op de bank en dan loopt hij over 2 jaar lachend de Arena uit, makkelijker heeft hij het niet kunnen verdienen
Ik denk dat dit de beste oplossing is. Neem je verlies en strik erom. Josip Sutalo heeft nooit echt "gepast" bij Ajax, uitgezonderd een periode onder Farioli. Voor hemzelf zou het óók prettig zijn om ergens anders een nieuwe start te maken. Beter dan bij Ajax op de bank verpieteren, hoop dat deze transfer doorgaat... Het betekent wél dat je nu, na Itakura, 2 rechtsbenige centrale verdedigers kwijt bent. Bouwman is nu de enige. Linksbenige zat (Blind, Baas, Janse). Misschien tóch weer even verder kijken...
@SWVoetbal misschien moet je hem nog even binnenboord houden. Bouwman kan niet het hele seizoen volhouden en 2 linksbenige CV is ook niet ideaal. Een nieuwe halen is ook niet goedkoop en nog maar de vraag of die direct inzetbaar is. Per slot van rekening moet Ajax kampioen worden anders is Jordi vertrokken.