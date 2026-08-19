is hard op weg naar het Italiaanse Lazio. Hoewel de verdediger nog meetraint bij Ajax en de deal nog niet volledig rond is, komen er steeds meer details naar buiten over de aanstaande transfer. Ajax dreigt daarbij een fors verlies te lijden op de Kroaat.

Sutalo kwam in de zomer van 2023 met hoge verwachtingen naar Amsterdam. Toenmalig technisch directeur Sven Mislintat plukte de Kroatische centrumverdediger destijds voor een transfersom van 22 miljoen euro weg bij Dinamo Zagreb. Dat bedrag heeft Sutalo in Amsterdam nooit weten waar te maken. Vanaf zijn eerste maanden had de verdediger moeite in de Johan Cruijff ArenA. Het is dan ook niet verrassend dat technisch directeur Jordi Cruijff van hem af wil.

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Lazio lijkt die uitweg te bieden. De Italiaanse club, die vorige zomer ook al Kenneth Taylor overnam van Ajax, zou Sutalo willen huren. Volgens Gianluca Di Marzio zou Lazio in dat geval een huursom van zo'n drie miljoen euro overmaken naar Amsterdam. De kans is vervolgens groot dat Sutalo definitief wordt overgenomen door de Italianen. Er zou namelijk een optie tot koop worden opgenomen in de deal, die onder bepaalde voorwaarden wordt geactiveerd.

Miljoenenverlies

De optie tot koop bedraagt volgens de doorgaans goed ingevoerde Matteo Moretto zo'n acht miljoen euro. Dat bedrag is vooralsnog niet bevestigd door Nederlandse media. Mocht de optie tot koop van acht miljoen euro inderdaad worden gelicht, dan incasseert Ajax in totaal ongeveer elf miljoen euro voor Sutalo. Kijkend naar de oorspronkelijke transfersom van 22 miljoen euro én de huursom betekent dat een verlies van zo'n elf miljoen euro, exclusief eventuele andere kosten en bonussen.