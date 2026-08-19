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Ajax lijdt miljoenenverlies bij vertrek van Josip Sutalo

19 augustus 2026, 13:53
Ajax lijdt miljoenenverlies bij vertrek van Josip Sutalo
Foto: © Imago
9 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet, maar schrijft ook over andere clubs.
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Josip Sutalo is hard op weg naar het Italiaanse Lazio. Hoewel de verdediger nog meetraint bij Ajax en de deal nog niet volledig rond is, komen er steeds meer details naar buiten over de aanstaande transfer. Ajax dreigt daarbij een fors verlies te lijden op de Kroaat.

Sutalo kwam in de zomer van 2023 met hoge verwachtingen naar Amsterdam. Toenmalig technisch directeur Sven Mislintat plukte de Kroatische centrumverdediger destijds voor een transfersom van 22 miljoen euro weg bij Dinamo Zagreb. Dat bedrag heeft Sutalo in Amsterdam nooit weten waar te maken. Vanaf zijn eerste maanden had de verdediger moeite in de Johan Cruijff ArenA. Het is dan ook niet verrassend dat technisch directeur Jordi Cruijff van hem af wil.

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Lazio lijkt die uitweg te bieden. De Italiaanse club, die vorige zomer ook al Kenneth Taylor overnam van Ajax, zou Sutalo willen huren. Volgens Gianluca Di Marzio zou Lazio in dat geval een huursom van zo'n drie miljoen euro overmaken naar Amsterdam. De kans is vervolgens groot dat Sutalo definitief wordt overgenomen door de Italianen. Er zou namelijk een optie tot koop worden opgenomen in de deal, die onder bepaalde voorwaarden wordt geactiveerd.

Miljoenenverlies

De optie tot koop bedraagt volgens de doorgaans goed ingevoerde Matteo Moretto zo'n acht miljoen euro. Dat bedrag is vooralsnog niet bevestigd door Nederlandse media. Mocht de optie tot koop van acht miljoen euro inderdaad worden gelicht, dan incasseert Ajax in totaal ongeveer elf miljoen euro voor Sutalo. Kijkend naar de oorspronkelijke transfersom van 22 miljoen euro én de huursom betekent dat een verlies van zo'n elf miljoen euro, exclusief eventuele andere kosten en bonussen.

Ajax moet genoegen nemen met 8 miljoen voor Sutalo

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MerelK
80 Reacties
667 Dagen lid
198 Likes
MerelK
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Met die salarissen en nog wat willen bouwen snap ik wel dat je op een gegeven moment je verlies moet nemen. Ik geloof niet dat het er nog uit gaat komen bij hem als je met meer ruimte in de rug wil voetballen dan Farioli deed.. Maar als je dit én bij Sutalo én bij Itakura doet, moet je ook weer wat halen. Plus je moet Godts vervangen, en je hebt nog een 6 nodig. Als ik dan ook vanmorgen het artikel las over de financiele constructie voor Brandt dan wordt het een heel spannend jaar lijkt me

JesseNL
34 Reacties
263 Dagen lid
60 Likes
JesseNL
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Neem je verlies en bouw verder aan de selectie

CG
3.793 Reacties
1.121 Dagen lid
14.226 Likes
CG
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@JesseNL Zo is dat. Nu alleen nog maar naar voren kijken!!

dilima1966
3.995 Reacties
1.164 Dagen lid
18.763 Likes
dilima1966
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Hahaha gaat jordi met kroes om of vraagt hij adviseerde aan kroes weer een dikke verliespunten 12 miljoen nog wel niet een kleinbeetje verlies ze blijven hier maar zeggen neem verlies ga verder ik denk dat ajax steeds verder in het nauw komt met deze weggeeft prijzen ik kan me wel indenken dat ze verlies leiden op spelers maar meer dan 50%

Ajeto!
711 Reacties
1.423 Dagen lid
3.916 Likes
Ajeto!
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@dilima1966, dan vraag ik mij oprecht af wat u er anders mee wilt doen dan? Blijkbaar voldoet hij niet, hij heeft nog 2 jaar contract. Dus hij kost nog zeker 5miljoen aan salaris en die Duitse Skileraar heeft ook nog eens een mooie bonus in het contract gezet waardoor hij in die 2 jaar sowieso nog 1,3miljoen extra krijgt. Als dan alles bij elkaar opgeteld is dan bent u l deze jongen dan toch liever kwijt dan rijk? De andere optie is verpieteren op de bank en dan loopt hij over 2 jaar lachend de Arena uit, makkelijker heeft hij het niet kunnen verdienen

SWVoetbal
177 Reacties
432 Dagen lid
371 Likes
SWVoetbal
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Ik denk dat dit de beste oplossing is. Neem je verlies en strik erom. Josip Sutalo heeft nooit echt "gepast" bij Ajax, uitgezonderd een periode onder Farioli. Voor hemzelf zou het óók prettig zijn om ergens anders een nieuwe start te maken. Beter dan bij Ajax op de bank verpieteren, hoop dat deze transfer doorgaat... Het betekent wél dat je nu, na Itakura, 2 rechtsbenige centrale verdedigers kwijt bent. Bouwman is nu de enige. Linksbenige zat (Blind, Baas, Janse). Misschien tóch weer even verder kijken...

Kicker
735 Reacties
767 Dagen lid
1.742 Likes
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@SWVoetbal misschien moet je hem nog even binnenboord houden. Bouwman kan niet het hele seizoen volhouden en 2 linksbenige CV is ook niet ideaal. Een nieuwe halen is ook niet goedkoop en nog maar de vraag of die direct inzetbaar is. Per slot van rekening moet Ajax kampioen worden anders is Jordi vertrokken.

Brabo64
7 Reacties
23 Dagen lid
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Brabo64
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@SWVoetbal...mijn mening is dat een goede ervaren 6 top prioriteit heeft.

EuropaMango
68 Reacties
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EuropaMango
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oh nee... wat erg... En weer door! xD

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

MerelK
80 Reacties
667 Dagen lid
198 Likes
MerelK
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
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Met die salarissen en nog wat willen bouwen snap ik wel dat je op een gegeven moment je verlies moet nemen. Ik geloof niet dat het er nog uit gaat komen bij hem als je met meer ruimte in de rug wil voetballen dan Farioli deed.. Maar als je dit én bij Sutalo én bij Itakura doet, moet je ook weer wat halen. Plus je moet Godts vervangen, en je hebt nog een 6 nodig. Als ik dan ook vanmorgen het artikel las over de financiele constructie voor Brandt dan wordt het een heel spannend jaar lijkt me

JesseNL
34 Reacties
263 Dagen lid
60 Likes
JesseNL
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  • 2
    + 1
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Neem je verlies en bouw verder aan de selectie

CG
3.793 Reacties
1.121 Dagen lid
14.226 Likes
CG
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  • 2
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@JesseNL Zo is dat. Nu alleen nog maar naar voren kijken!!

dilima1966
3.995 Reacties
1.164 Dagen lid
18.763 Likes
dilima1966
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  • 1
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Hahaha gaat jordi met kroes om of vraagt hij adviseerde aan kroes weer een dikke verliespunten 12 miljoen nog wel niet een kleinbeetje verlies ze blijven hier maar zeggen neem verlies ga verder ik denk dat ajax steeds verder in het nauw komt met deze weggeeft prijzen ik kan me wel indenken dat ze verlies leiden op spelers maar meer dan 50%

Ajeto!
711 Reacties
1.423 Dagen lid
3.916 Likes
Ajeto!
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  • 1
    + 1
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@dilima1966, dan vraag ik mij oprecht af wat u er anders mee wilt doen dan? Blijkbaar voldoet hij niet, hij heeft nog 2 jaar contract. Dus hij kost nog zeker 5miljoen aan salaris en die Duitse Skileraar heeft ook nog eens een mooie bonus in het contract gezet waardoor hij in die 2 jaar sowieso nog 1,3miljoen extra krijgt. Als dan alles bij elkaar opgeteld is dan bent u l deze jongen dan toch liever kwijt dan rijk? De andere optie is verpieteren op de bank en dan loopt hij over 2 jaar lachend de Arena uit, makkelijker heeft hij het niet kunnen verdienen

SWVoetbal
177 Reacties
432 Dagen lid
371 Likes
SWVoetbal
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  • 0
    + 1
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Ik denk dat dit de beste oplossing is. Neem je verlies en strik erom. Josip Sutalo heeft nooit echt "gepast" bij Ajax, uitgezonderd een periode onder Farioli. Voor hemzelf zou het óók prettig zijn om ergens anders een nieuwe start te maken. Beter dan bij Ajax op de bank verpieteren, hoop dat deze transfer doorgaat... Het betekent wél dat je nu, na Itakura, 2 rechtsbenige centrale verdedigers kwijt bent. Bouwman is nu de enige. Linksbenige zat (Blind, Baas, Janse). Misschien tóch weer even verder kijken...

Kicker
735 Reacties
767 Dagen lid
1.742 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
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@SWVoetbal misschien moet je hem nog even binnenboord houden. Bouwman kan niet het hele seizoen volhouden en 2 linksbenige CV is ook niet ideaal. Een nieuwe halen is ook niet goedkoop en nog maar de vraag of die direct inzetbaar is. Per slot van rekening moet Ajax kampioen worden anders is Jordi vertrokken.

Brabo64
7 Reacties
23 Dagen lid
14 Likes
Brabo64
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@SWVoetbal...mijn mening is dat een goede ervaren 6 top prioriteit heeft.

EuropaMango
68 Reacties
52 Dagen lid
152 Likes
EuropaMango
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oh nee... wat erg... En weer door! xD

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Josip Sutalo

Josip Sutalo
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 26 jaar (28 feb. 2000)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
-
-
2025/2026
Ajax
24
0
2024/2025
Ajax
29
2
2023/2024
Ajax
23
1

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Stand Serie A 2026/2027

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