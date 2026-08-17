Rafael van der Vaart en Estavana Polman delen heugelijk nieuws

Rafael van der Vaart en Estavana Polman hebben via sociale media laten weten dat zij in verwachting zijn van een kindje. De oud-voetballer en de voormalig handbalster maken daarmee binnenkort de stap van een gezin van vier naar een gezin van vijf. Het nieuws werd door het stel wereldkundig gemaakt.

Het duo deelde het heuglijke nieuws via Instagram met hun volgers. Met een liefdevolle boodschap liet de oud-international weten dat er gezinsuitbreiding op komst is. "Een klein nieuwtje met héél veel liefde… Wij gaan van 4 naar 5!", zo schreef het koppel bij de aankondiging. Het koppel kijkt enorm uit naar de komst van de baby. "Ons kleine wondertje is onderweg en wij kunnen niet wachten tot je er bent", voegden zij daaraan toe. Ze sloten het bericht af met de woorden: "Binnenkort compleet met z’n vijven."

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De analist van de NOS en Ziggo Sport vormt al jarenlang een stel met Polman. Samen hebben zij al een negenjarige dochter, Jesslynn. Daarnaast heeft de voormalig speler van Ajax nog een twintigjarige zoon, Damián, uit zijn eerdere relatie met Sylvie Meis. De jonge middenvelder staat momenteel onder contract bij Jong Ajax en deelde eerder deze maand nog een foto van het gezin ter ere van de verjaardag van zijn stiefmoeder.

Voor Van der Vaart en Polman breekt er niet alleen vanwege de zwangerschap een nieuwe periode aan. De ex-handbalster zette eerder dit jaar officieel een punt achter haar topsportcarrière na haar vertrek bij het Roemeense Rapid București. Na dat besluit is het gezin afgelopen zomer definitief teruggekeerd naar Nederland om zich daar te vestigen. Terwijl de oud-middenvelder zich momenteel volledig richt op zijn televisiewerk, oriënteert Polman zich na haar afscheid ook op een verdere loopbaan in de media.

Wanneer de baby precies wordt verwacht, is door het stel vooralsnog niet naar buiten gebracht. Ook het geslacht van het kindje blijft voorlopig nog een verrassing, aangezien daar in de aankondiging geen uitspraken over werden gedaan. Wel is één ding meer dan duidelijk: de twee kunnen niet wachten tot hun kleine wondertje er is.