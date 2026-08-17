Ajax neemt Jofre Torrents over van Barcelona: 'Een zeer talentvolle speler'

Ajax heeft de komst van officieel bevestigd. De negentienjarige verdediger komt over van FC Barcelona en tekent in Amsterdam een contract tot medio 2030.

Torrents maakte sinds 2017 deel uit van de jeugdopleiding van Barcelona. Op 16 augustus 2025 debuteerde hij in het eerste elftal tegen Real Mallorca. Uiteindelijk kwam hij vier keer uit voor de hoofdmacht van de Catalanen. Afgelopen seizoen speelde de linksback voornamelijk voor Barça Atlètic, terwijl hij deze zomer de voorbereiding met het eerste elftal meedraaide.

Cruijff blij met keuze voor Ajax

Technisch directeur Jordi Cruijff is verheugd dat Ajax de verdediger definitief heeft weten vast te leggen. Volgens Cruijff stond Torrents ook elders op de radar.

"Jofre is een zeer talentvolle speler die zich de afgelopen jaren sterk heeft ontwikkeld. We zijn blij dat we hem aan Ajax hebben kunnen binden. Er was interesse van meerdere clubs, maar hij heeft heel bewust voor onze plannen en visie gekozen. We kijken ernaar uit om samen met hem de volgende stappen te zetten", zegt Cruijff.

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De officiële bevestiging volgt na weken waarin verschillende scenario's rond Torrents voorbijkwamen. Aanvankelijk werd gemeld dat Ajax hem mogelijk zou huren van Barcelona, terwijl later juist een permanente overgang ter waarde van ongeveer vijf miljoen euro werd genoemd. Ook Celta de Vigo kwam in beeld: de Spaanse club zou Torrents na zijn transfer naar Amsterdam voor één seizoen willen huren.

Ajax maakt in de officiële bekendmaking niets bekend over een eventuele verhuur. Torrents ligt in ieder geval tot 30 juni 2030 vast in de Johan Cruijff ArenA.