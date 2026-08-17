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Ajax neemt Jofre Torrents over van Barcelona: 'Een zeer talentvolle speler'

17 augustus 2026, 20:08
Jofre Torrents
Foto: © Imago
3 reacties
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Ajax heeft de komst van Jofre Torrents officieel bevestigd. De negentienjarige verdediger komt over van FC Barcelona en tekent in Amsterdam een contract tot medio 2030.

Torrents maakte sinds 2017 deel uit van de jeugdopleiding van Barcelona. Op 16 augustus 2025 debuteerde hij in het eerste elftal tegen Real Mallorca. Uiteindelijk kwam hij vier keer uit voor de hoofdmacht van de Catalanen. Afgelopen seizoen speelde de linksback voornamelijk voor Barça Atlètic, terwijl hij deze zomer de voorbereiding met het eerste elftal meedraaide.

Cruijff blij met keuze voor Ajax

Technisch directeur Jordi Cruijff is verheugd dat Ajax de verdediger definitief heeft weten vast te leggen. Volgens Cruijff stond Torrents ook elders op de radar.

"Jofre is een zeer talentvolle speler die zich de afgelopen jaren sterk heeft ontwikkeld. We zijn blij dat we hem aan Ajax hebben kunnen binden. Er was interesse van meerdere clubs, maar hij heeft heel bewust voor onze plannen en visie gekozen. We kijken ernaar uit om samen met hem de volgende stappen te zetten", zegt Cruijff.

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De officiële bevestiging volgt na weken waarin verschillende scenario's rond Torrents voorbijkwamen. Aanvankelijk werd gemeld dat Ajax hem mogelijk zou huren van Barcelona, terwijl later juist een permanente overgang ter waarde van ongeveer vijf miljoen euro werd genoemd. Ook Celta de Vigo kwam in beeld: de Spaanse club zou Torrents na zijn transfer naar Amsterdam voor één seizoen willen huren.

Ajax maakt in de officiële bekendmaking niets bekend over een eventuele verhuur. Torrents ligt in ieder geval tot 30 juni 2030 vast in de Johan Cruijff ArenA.

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Kramer
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Ik ben blij als het 1 september is.. dan weet je tenminste wat het team is en kan je als coach echt gaan bouwen. Dit is voor elke club maar rommelen terwijl je seizoen al bezig is.

dilima1966
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Als Michel zo blijft rommelen met het team ben ik bang dat er weinig zal veranderen

CG
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Nu maar afwachten hoeveel Ajax beter gaat worden!!

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.173 Reacties
1.421 Dagen lid
20.549 Likes
Kramer
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Ik ben blij als het 1 september is.. dan weet je tenminste wat het team is en kan je als coach echt gaan bouwen. Dit is voor elke club maar rommelen terwijl je seizoen al bezig is.

dilima1966
3.969 Reacties
1.162 Dagen lid
18.701 Likes
dilima1966
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    + 1
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Als Michel zo blijft rommelen met het team ben ik bang dat er weinig zal veranderen

CG
3.773 Reacties
1.120 Dagen lid
14.205 Likes
CG
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  • 0
    + 1
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Nu maar afwachten hoeveel Ajax beter gaat worden!!

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Jofre Torrents

Jofre Torrents
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 19 jaar (28 jan. 2007)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona II
15
1
2025/2026
Barcelona
3
0
2024/2025
Barcelona II
11
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Go Ahead
2
3
4
4
Fortuna
2
2
4
5
Ajax
2
2
4
6
PSV
2
1
4
7
Feyenoord
2
1
4

Complete Stand

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