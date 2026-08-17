Ajax neemt Jofre Torrents over van Barcelona: 'Een zeer talentvolle speler'

Ajax heeft de komst van Jofre Torrents officieel bevestigd. De negentienjarige verdediger komt over van FC Barcelona en tekent in Amsterdam een contract tot medio 2030.
Torrents maakte sinds 2017 deel uit van de jeugdopleiding van Barcelona. Op 16 augustus 2025 debuteerde hij in het eerste elftal tegen Real Mallorca. Uiteindelijk kwam hij vier keer uit voor de hoofdmacht van de Catalanen. Afgelopen seizoen speelde de linksback voornamelijk voor Barça Atlètic, terwijl hij deze zomer de voorbereiding met het eerste elftal meedraaide.
Technisch directeur Jordi Cruijff is verheugd dat Ajax de verdediger definitief heeft weten vast te leggen. Volgens Cruijff stond Torrents ook elders op de radar.
"Jofre is een zeer talentvolle speler die zich de afgelopen jaren sterk heeft ontwikkeld. We zijn blij dat we hem aan Ajax hebben kunnen binden. Er was interesse van meerdere clubs, maar hij heeft heel bewust voor onze plannen en visie gekozen. We kijken ernaar uit om samen met hem de volgende stappen te zetten", zegt Cruijff.
De officiële bevestiging volgt na weken waarin verschillende scenario's rond Torrents voorbijkwamen. Aanvankelijk werd gemeld dat Ajax hem mogelijk zou huren van Barcelona, terwijl later juist een permanente overgang ter waarde van ongeveer vijf miljoen euro werd genoemd. Ook Celta de Vigo kwam in beeld: de Spaanse club zou Torrents na zijn transfer naar Amsterdam voor één seizoen willen huren.
Ajax maakt in de officiële bekendmaking niets bekend over een eventuele verhuur. Torrents ligt in ieder geval tot 30 juni 2030 vast in de Johan Cruijff ArenA.
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ik ben blij als het 1 september is.. dan weet je tenminste wat het team is en kan je als coach echt gaan bouwen. Dit is voor elke club maar rommelen terwijl je seizoen al bezig is.