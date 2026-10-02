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Welkome opsteker voor Henry van der Vegt bij geplaagd PEC Zwolle

2 oktober 2026, 20:20
Henry van der Vegt, de trainer van PEC Zwolle
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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Younes Namli heeft donderdag zijn officieuze rentree gemaakt bij PEC Zwolle. De 32-jarige buitenspeler deed tijdens het trainingskamp in Portugal ruim een half uur mee in een oefenwedstrijd tegen het Schotse Dundee United, die door de ploeg van trainer Henry van der Vegt met 3-2 werd gewonnen.

Dat meldt de Stentor. Namli raakte in april van dit jaar geblesseerd en kwam dit seizoen nog geen minuut in actie voor PEC. Van der Vegt kan de ervaren creatieveling goed gebruiken, aangezien de laatste wedstrijden voor de interlandbreak bepaald niet florissant verliepen. PEC verloor op 13 september op eigen veld met beschamende cijfers van Feyenoord (0-7) en had vijf dagen geleden ook niks te vertellen op bezoek bij FC Groningen (3-0).

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Door de forse nederlagen is PEC op de ranglijst in de Eredivisie inmiddels afgezakt naar plek zestien, met vier punten uit zeven duels en een negatief doelsaldo van -14. Een deel van de aanhang is het vertrouwen in Van der Vegt daardoor inmiddels kwijt, zo werd duidelijk toen de spelersbus na het bezoek aan Groningen midden in de nacht werd opgewacht bij het MAC3PARK-stadion.

Tegen Dundee stond Namli vrijdag in de basis. De buitenspeler bood Sydney van Hooijdonk in de minuten die hem gegund waren met een steekpass een goede kans om de score te openen, schrijft de Stentor, maar zag de spits de bal naast het Schotse doel schieten. Na 35 minuten ging Namli naar de kant, Thijs Oosting was zijn vervanger.

Droomdebuut voor Anis Aheddouch

Na een 0-1 achterstand bij rust maakte PEC in de tweede helft gelijk (eigen doelpunt), maar namen de Schotten even later opnieuw een voorsprong. Oosting tekende vervolgens voor de tweede gelijkmaker, waarna Anis Aheddouch (18), normaal gesproken speler van de Onder-19 van PEC, bij zijn officieuze debuut in het eerste uitgroeide tot matchwinner door de 3-2 eindstand op het bord te zetten.

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Younes Namli

Younes Namli
PEC Zwolle
Team: PEC
Leeftijd: 32 jaar (20 jun. 1994)
Positie: A (R), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
PEC
0
0
2025/2026
Le Havre
12
0
2025/2026
PEC
13
2
2024/2025
PEC
18
4

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Cambuur
7
-9
5
15
Utrecht
7
-13
5
16
PEC
7
-14
4
17
ADO
7
-10
2
18
Willem II
7
-14
2

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