Welkome opsteker voor Henry van der Vegt bij geplaagd PEC Zwolle

heeft donderdag zijn officieuze rentree gemaakt bij PEC Zwolle. De 32-jarige buitenspeler deed tijdens het trainingskamp in Portugal ruim een half uur mee in een oefenwedstrijd tegen het Schotse Dundee United, die door de ploeg van trainer Henry van der Vegt met 3-2 werd gewonnen.

Dat meldt de Stentor. Namli raakte in april van dit jaar geblesseerd en kwam dit seizoen nog geen minuut in actie voor PEC. Van der Vegt kan de ervaren creatieveling goed gebruiken, aangezien de laatste wedstrijden voor de interlandbreak bepaald niet florissant verliepen. PEC verloor op 13 september op eigen veld met beschamende cijfers van Feyenoord (0-7) en had vijf dagen geleden ook niks te vertellen op bezoek bij FC Groningen (3-0).

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Door de forse nederlagen is PEC op de ranglijst in de Eredivisie inmiddels afgezakt naar plek zestien, met vier punten uit zeven duels en een negatief doelsaldo van -14. Een deel van de aanhang is het vertrouwen in Van der Vegt daardoor inmiddels kwijt, zo werd duidelijk toen de spelersbus na het bezoek aan Groningen midden in de nacht werd opgewacht bij het MAC3PARK-stadion.

Tegen Dundee stond Namli vrijdag in de basis. De buitenspeler bood Sydney van Hooijdonk in de minuten die hem gegund waren met een steekpass een goede kans om de score te openen, schrijft de Stentor, maar zag de spits de bal naast het Schotse doel schieten. Na 35 minuten ging Namli naar de kant, Thijs Oosting was zijn vervanger.

Droomdebuut voor Anis Aheddouch

Na een 0-1 achterstand bij rust maakte PEC in de tweede helft gelijk (eigen doelpunt), maar namen de Schotten even later opnieuw een voorsprong. Oosting tekende vervolgens voor de tweede gelijkmaker, waarna Anis Aheddouch (18), normaal gesproken speler van de Onder-19 van PEC, bij zijn officieuze debuut in het eerste uitgroeide tot matchwinner door de 3-2 eindstand op het bord te zetten.