Valentijn Driessen heeft zich na het teleurstellende optreden van het Nederlands elftal tegen Griekenland flink uitgesproken over de rol van Micky van de Ven. Oranje kwam donderdagavond in de Nations League niet verder dan een 2-2 gelijkspel, waarbij de verdediger opnieuw als linksback op het veld stond. De chef voetbal van De Telegraaf vindt dat de speler van Tottenham Hotspur al weken niet levert op die positie en stelt dat bondscoach Xavi snel moet kiezen voor een echte vleugelverdediger.

De bezetting op de linkerflank van het Nederlands elftal zorgt al langer voor discussie, vooral omdat Van de Ven van nature natuurlijk een centrale verdediger is. In de podcast van de Telegraaf is Driessen dan ook duidelijk niet te spreken over de mandekker na de lastige wedstrijd in Thessaloniki. Dit nadat na Griekenland - Nederland ook de basisopstelling al voor discussie zorgde.

Driessen ziet problemen op linksback bij Oranje

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Valentijn Driessen geeft aan dat de mindere wedstrijd van Micky van de Ven tegen de Grieken zeker niet op zichzelf staat. "Je ziet Van de Ven bijna rondkijken van: wat moet ik doen? Hij moet gewoon strakke opdrachten krijgen vóór een wedstrijd en voor de rest niet allerlei tactische foefjes", stelt de verslaggever over het optreden. Het elftal liet volgens hem in de eerste helft sowieso veel te weinig zien. "Het lijkt wel of die jongens het in hun hoofd hebben zitten dat de opdrachten van Xavi belangrijker zijn dan met je vrije geest te spelen. In de eerste helft deden ze maar wat."

Driessen benadrukt dat de linksbackpositie daardoor echt een terugkerend probleem is geworden bij Oranje. "Het is nu al drie wedstrijden achtereen. Ik hoop dat Xavi gewoon eens een normale linksback daar gaat neerzetten. Zoals Hato, die ik centraal beter vind dan linksback. Maar die speelt ook regelmatig linksback."

Mike Verweij kijkt net wat anders naar het spel van de verdediger van Tottenham Hotspur en ziet dat Micky van de Ven met zijn fysieke kwaliteiten gaten kan dichtlopen. "Wat opviel is dat hij af en toe de turbo aanzette, om dan met zijn snelheid een fout van hemzelf of een ander te herstellen. Dan zie je wel dat hij gigantisch snel is", aldus Verweij over de situatie.

Voor Valentijn Driessen is die constatering echter niet voldoende. Alleen vertrouwen op snelheid lost volgens de journalist het probleem met de bal aan de voet niet op, juist omdat er op internationaal niveau meer gevraagd wordt van een opbouwende verdediger aan de zijlijn.

Ian Maatsen genoemd als oplossing

Voor Valentijn Driessen is de keuze voor de vleugelpositie dan ook vrij simpel: hij noemt Ian Maatsen, die ondanks zijn wedstrijden voor Aston Villa niet veel minuten krijgt bij Oranje. "Koeman zag het niet in hem zitten. En Xavi waarschijnlijk ook niet. Maar iedere keer doet hij het heel goed, zoals tegen Spanje vorig jaar in de kwartfinale van de Nations League", aldus Driessen over de eerdere duels van de verdediger.

Driessen hoopt dan ook dat de verdediger snel weer in de basis staat zodra hij hersteld is van zijn enkelblessure. "Een uitstekende speler. Maar op één of andere manier valt hij niet in het pulletje bij die bondscoaches. Maar ik heb liever zo'n soort speler dan Van de Ven. Die is snel, prima. Maar als hij er alleen maar is om fouten te herstellen, dan streef je je doel voorbij. Het gaat er ook om dat iemand comfortabel aan de bal is."