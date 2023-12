Speler van Ajax maakt indruk: ‘Qua mentaliteit is hij echt een Rotterdammer’

(17) en Ar’jany Martha (20) zijn bezig aan hun grote doorbraak in de voetballerij. De twee jonge Ajax-talenten houden zich staande in de hoofdmacht van de Amsterdammers en hebben lof gewekt bij hun oude liefde, Sparta Rotterdam. In een uitgebreid interview met De Telegraaf laten enkele jeugdtrainers hun licht schijnen over Hato en Martha.

“Zo onverstoorbaar als hij nu is, daar heeft Jorrel wel een megagroei in gemaakt, maar het zit ook gewoon in z’n karakter. Hij heeft schijt aan de situatie op het veld, blijft indribbelen en ballen naar voren spelen. Dat is ook leiderschap en niet normaal op deze leeftijd”, vertelt Pjort van de Marel, voormalig trainer van Hato in de Sparta-jeugdopleiding.

“En als je dan zijn interviews ziet: daarin is hij echt zichzelf. Hij laat zich niet zo snel gek maken en het vangnet van zijn familie is daarbij ook heel belangrijk. Qua mentaliteit is hij echt een Rotterdammer”, lacht diezelfde Van de Marel. Hato speelde tot dusverre al 36 wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. Onlangs maakte de verdediger zijn debuut als international van Oranje.

Martha fungeerde bij Jong Ajax als aanvaller, maar maakt zijn vlieguren nu als linksback bij het eerste elftal van de Amsterdammers. “Dat had ik nooit verwacht. Ik had veel kunnen bedenken, maar dat niet. Ik ben naar hem toegelopen en heb hem gezegd dat ik het geweldig vond hem hier zo te zien. Toen ik hem tegen Ché Nunnely zo zag spelen, dacht ik: verdomme hé, echt knap”, zegt Paul Simonis, voormalig trainer van Sparta en huidig assist bij sc Heerenveen.