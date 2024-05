‘Dit seizoen bij Ajax is heel erg zwaar geweest, we zijn allemaal mensen’

Net zoals voor heel veel mensen die Ajax een warm hart toedragen, was het voor een zwaar seizoen. Normaal gesproken zou je als achttienjarige dromen van de vele speelminuten bij Ajax 1, maar dit seizoen was er een om vrij snel te vergeten.

Afgelopen zondag ontving Hato de prijs voor ‘Het Talent van het Jaar’. Tegenover Ajax TV vertelt hij dat hij daar erg trots op is. “Mooi natuurlijk. Het is een zwaar en gek seizoen geweest, maar dat ik dan nog zo’n prijs kan krijgen, daar ben ik heel blij mee.” Veel mensen vergeten hoe jong de verdediger nog is. “Ik ben nog maar achttien hè. Maar met al het vertrouwen dat ik nu krijg, voel ik me niet echt meer een talent.”

Hato is blij dat het huidige seizoen er bijna op zit. "Dit seizoen was heel zwaar. We weten allemaal wat er om ons heen is gebeurd, wat er op het veld is gebeurd en dat dat iets met je kan doen. Dat deed ook wat bij mij. Vooral in het begin, had ik daar wel moeite mee natuurlijk. Een heel erg zwaar seizoen. Mentaal, fysiek: ik heb alles gespeeld." Als de Ajacied wordt gevraagd om het meest lastige aan het seizoen te benoemen, refereert hij aan het repetitieve aspect. "Om elke keer weer te presteren. We hebben dit seizoen veel tegenslagen gehad, we zijn allemaal mensen."

De talentvolle verdediger heeft zich tijdens het seizoen zelf niet echt gerealiseerd hoe veel minuten hij eigenlijk in de hoofdmacht van Ajax maakte, op deze leeftijd. "Het is heel bijzonder, natuurlijk. Maar daar denk je niet echt over na. Nu, aan het einde van het seizoen, kan ik overal bij stilstaan. Ik ben heel blij dat ik deze prijs heb mogen ontvangen."

