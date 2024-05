Derksen cancelt bargast Vandaag Inside: 'Je moet aan hem vragen waarom ik niet meer langskom'

Journalist Rob Goossens was in het verleden te gast bij Vandaag Inside, maar werd in het voorbije tv-seizoen niet uitgenodigd. Johan Derksen zit niet meer te wachten op de mediadeskundige, zo vertelt Goossens zelf bij RTL Boulevard.

Vrijdagavond was de laatste aflevering van het seizoen van Vandaag Inside. In het gehele seizoen was hij niet te zien, terwijl hij daarvoor weleens acte de présence gaf in het praatprogramma. Tegenwoordig krijgt Aran Bade de voorkeur als bargast bij Vandaag Inside. Bij RTL Boulevard vraagt Frank Dane Goossens dan ook op de man af: "Wat is eigenlijk de reden dat jij niet te zien was in dit seizoen? Dat vind ik nog steeds jammer."

Goossens antwoordt: ‘Eh, zullen we het daar nog een keer over hebben? Ja, moet je aan Johan Derksen vragen.” Dane vraagt zich af of er iets speelt tussen Derksen en Goossens. “Blijkbaar”, zegt Goossens. Hij zegt het ‘jammer’ te vinden. Waar de wrijving precies zit is onduidelijk, al heeft Goossens wel kritiek geuit op Derksen na een confrontatie tussen Derksen en Angela de Jong: toen zei Goossens dat Derksen 'van zijn voetstuk is gevallen'.

Toch vindt Goossens dat Vandaag Inside kan terugkijken op een goed seizoen. “Ze hebben alle relletjes overleefd, ze zijn nog steeds onbedreigd de best scorende talkshow en ze hebben van alles te bespreken gehad. Er waren ook relletjes genoeg om over te praten.” Het hoogtepunt? “Stiekem was mijn hoogtepuntje wel dat ze de reputatie van Özcan Akyol zo: tjuup, door de shredder hebben gehaald. Dat was echt genieten.”

Video: Johan, Wilfred en René blikken terug op Vandaag Inside-seizoen: 'Wij kunnen het met onzin vol lullen!'

