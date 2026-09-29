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Problemen stapelen op voor PSV: 9e (!) speler voegt zich bij ziekenboeg

29 september 2026, 09:10
PSV-trainer Peter Bosz
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
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Ook Paul Wanner voegt zich bij de ziekenboeg van PSV. De middenvelder viel afgelopen weekend uit bij de interland tussen Oostenrijk en Kosovo en heeft een voetblessure opgelopen. Daarmee worden de problemen steeds wat groter voor Peter Bosz, die het blessurebankje steeds voller ziet raken.

Het zit de afgelopen weken niet bepaald mee voor de Eindhovense landskampioen. Vlak voor de interlandperiode raakte Ricardo Pepi geblesseerd, terwijl Lutsharel Geertruida het trainingskamp van Oranje moest verlaten vanwege een kwetsuur. PSV meldt dat ook Wanner een blessure heeft opgelopen bij de nationale ploeg.

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Dat kan er ook nog wel bij voor PSV, dat sowieso al vijf spelers in de lappenmand had. Zomeraanwinsten Sami Ouaissa en Sam Lammers wachten nog altijd op hun minuten, terwijl Alassane Pléa er ook al sinds de voorbereiding uitligt. Jerdy Schouten komt dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie en daarnaast ontbreekt ook Kiliann Sildillia met een kwetsuur. Dat zijn in totaal acht blessuregevallen voor Bosz en PSV. Adamo Nagalo heeft een onbekende blessure en komt ook niet meer in actie, al had hij sowieso weinig zicht op speeltijd.

Blessures bij PSV

Speler

Blessure

Wat weten we?

Jerdy Schouten

Kruisband gescheurd

Einde seizoen

Kiliann Sildillia

Operatie

Tot winterstop uitgeschakeld

Adamo Nagalo

Onbekend

Einde seizoen

Alassane Pléa

Onbekend

Onbekend

Paul Wanner

Voetblessure

Onderzoek loopt

Lutsharel Geertruida

Lichte blessure

Werkt toe naar komende wedstrijden

Sami Ouaissa

Hamstringblessure

Traint, hoopt spoedig op minuten (ED)

Sam Lammers

Lichte blessure

Traint, hoopt spoedig op minuten (ED)

Ricardo Pepi

Onbekend

Een aantal wedstrijden (ED)

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peterdejong1983
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peterdejong1983
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9? Nou nou. Bij feyenoord was het volgens de 'kenners' hier de schuld van van persie. Dus we kunnen veilig aannemen dat dit de schuld is van bosz?

Vriendje Stokvis
2.089 Reacties
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9.631 Likes
Vriendje Stokvis
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Leuk he die interlands. Knap je van op.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
1.104 Reacties
1.463 Dagen lid
4.949 Likes
peterdejong1983
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  • 1
    + 1
avatar

9? Nou nou. Bij feyenoord was het volgens de 'kenners' hier de schuld van van persie. Dus we kunnen veilig aannemen dat dit de schuld is van bosz?

Vriendje Stokvis
2.089 Reacties
740 Dagen lid
9.631 Likes
Vriendje Stokvis
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  • 0
    + 1
avatar

Leuk he die interlands. Knap je van op.

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Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
7
12
19
2
Feyenoord
7
18
17
3
PSV
7
14
16
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14

Complete Stand

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