Problemen stapelen op voor PSV: 9e (!) speler voegt zich bij ziekenboeg

Ook Paul Wanner voegt zich bij de ziekenboeg van PSV. De middenvelder viel afgelopen weekend uit bij de interland tussen Oostenrijk en Kosovo en heeft een voetblessure opgelopen. Daarmee worden de problemen steeds wat groter voor Peter Bosz, die het blessurebankje steeds voller ziet raken.
Het zit de afgelopen weken niet bepaald mee voor de Eindhovense landskampioen. Vlak voor de interlandperiode raakte Ricardo Pepi geblesseerd, terwijl Lutsharel Geertruida het trainingskamp van Oranje moest verlaten vanwege een kwetsuur. PSV meldt dat ook Wanner een blessure heeft opgelopen bij de nationale ploeg.
Dat kan er ook nog wel bij voor PSV, dat sowieso al vijf spelers in de lappenmand had. Zomeraanwinsten Sami Ouaissa en Sam Lammers wachten nog altijd op hun minuten, terwijl Alassane Pléa er ook al sinds de voorbereiding uitligt. Jerdy Schouten komt dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie en daarnaast ontbreekt ook Kiliann Sildillia met een kwetsuur. Dat zijn in totaal acht blessuregevallen voor Bosz en PSV. Adamo Nagalo heeft een onbekende blessure en komt ook niet meer in actie, al had hij sowieso weinig zicht op speeltijd.
Speler
Blessure
Wat weten we?
Jerdy Schouten
Kruisband gescheurd
Einde seizoen
Kiliann Sildillia
Operatie
Tot winterstop uitgeschakeld
Adamo Nagalo
Onbekend
Einde seizoen
Alassane Pléa
Onbekend
Onbekend
Paul Wanner
Voetblessure
Onderzoek loopt
Lutsharel Geertruida
Lichte blessure
Werkt toe naar komende wedstrijden
Sami Ouaissa
Hamstringblessure
Traint, hoopt spoedig op minuten (ED)
Sam Lammers
Lichte blessure
Traint, hoopt spoedig op minuten (ED)
Ricardo Pepi
Onbekend
Een aantal wedstrijden (ED)
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
9? Nou nou. Bij feyenoord was het volgens de 'kenners' hier de schuld van van persie. Dus we kunnen veilig aannemen dat dit de schuld is van bosz?