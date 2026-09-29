Problemen stapelen op voor PSV: 9e (!) speler voegt zich bij ziekenboeg

Ook voegt zich bij de ziekenboeg van PSV. De middenvelder viel afgelopen weekend uit bij de interland tussen Oostenrijk en Kosovo en heeft een voetblessure opgelopen. Daarmee worden de problemen steeds wat groter voor Peter Bosz, die het blessurebankje steeds voller ziet raken.

Het zit de afgelopen weken niet bepaald mee voor de Eindhovense landskampioen. Vlak voor de interlandperiode raakte Ricardo Pepi geblesseerd, terwijl Lutsharel Geertruida het trainingskamp van Oranje moest verlaten vanwege een kwetsuur. PSV meldt dat ook Wanner een blessure heeft opgelopen bij de nationale ploeg.

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Dat kan er ook nog wel bij voor PSV, dat sowieso al vijf spelers in de lappenmand had. Zomeraanwinsten Sami Ouaissa en Sam Lammers wachten nog altijd op hun minuten, terwijl Alassane Pléa er ook al sinds de voorbereiding uitligt. Jerdy Schouten komt dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie en daarnaast ontbreekt ook Kiliann Sildillia met een kwetsuur. Dat zijn in totaal acht blessuregevallen voor Bosz en PSV. Adamo Nagalo heeft een onbekende blessure en komt ook niet meer in actie, al had hij sowieso weinig zicht op speeltijd.

Blessures bij PSV