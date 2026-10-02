Michiel Kramer tegen Wilfred Genee: 'Ben je niet goed bij je hoofd of zo?'

weigert bij zijn eerste optreden in Vandaag Inside om mee te doen aan de traditionele 'Koekoek', ondanks herhaaldelijke verzoeken van presentator Wilfred Genee. Het komt de oud-voetballer op lof van Johan Derksen te staan.

Kramer (37) verschijnt vrijdagavond in de talkshow om te praten over de biografie die deze week over hem is verschenen. Daarin haalt de inmiddels gestopte oud-speler van onder meer Feyenoord, ADO Den Haag en RKC Waalwijk stevig uit naar collega-spits Wout Weghorst.

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Genee bedenkt zich na een kwartier in de uitzending dat Kramer zijn 'Koekoek' nog niet gedaan heeft, waarbij nieuwe gasten in de camera moeten kijken terwijl de regie het gelijknamige nummer van de presentator en zanger John de Bever afspeelt. "Ben je er al klaar voor?" Als Kramer niet echt reageert, vraagt Genee ongelovig: "Jij weet niet wat de Koekoek is?"

Dat blijkt niet het geval: "Tuurlijk wel, rustig maar", bezweert Kramer. Maar als Genee dan wil gaan aftellen, zegt de oud-spits: "Ben je niet goed? Ik ga toch niet de Koekoek doen? Ben je niet goed bij je hoofd, ofzo?" De presentator sputtert nog tegen: "Maar we doen altijd de Koekoek!".

Derksen zwaait Kramer lof toe voor zijn weigering. "Dit waardeer ik heel erg in hem. Hier heb ik altijd op gehoopt, dat iemand tegen jou zegt: Krijg de pleuris met je Koekoek." Genee probeert het nog één keer en somt op welke gasten wél meededen aan de traditie: "Boris Becker, Richard Krajicek, Anouk, ze hebben het allemaal gedaan..." Kramer houdt echter stug vol: "Maar ik niet. Nee, ik ga het niet doen. Alsjeblieft niet."