Details Veerman-transfer op tafel: dit gaat de middenvelder verdienen bij BVB

De transfer van naar Borussia Dortmund bevindt zich in de afrondende fase, waarbij inmiddels door Sky Sports ook de financiële details van de overstap naar buiten zijn gekomen. De middenvelder onderging maandag zijn medische keuring en wordt naar verwachting een dag later gepresenteerd. Met de overstap naar zijn eerste buitenlandse topclub kan de spelverdeler rekenen op een forse salarisverhoging.

Uit Duitse berichtgeving rondom de deal blijkt dat Veerman in Dortmund een jaarsalaris van ongeveer drie tot vier miljoen euro gaat opstrijken. Dit betekent een aanzienlijke stap vooruit ten opzichte van zijn huidige situatie in Eindhoven, waar hij naar verluidt zo'n twee miljoen euro per jaar verdient. Om de Volendammer binnen te halen betaalt de Duitse grootmacht een transfersom van ongeveer twintig miljoen euro aan PSV. Hoewel er eerder wisselende bedragen circuleerden, is inmiddels duidelijk geworden dat Dortmund dit bedrag neerlegt door gebruik te maken van een ontsnappingsclausule.

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De clubleiding van Borussia Dortmund besloot snel te handelen, aangezien de afkoopclausule in het contract naar verluidt rond 20 augustus zou verlopen. In het Signal Iduna Park ligt een contract tot 2031 voor hem klaar. Afgelopen zaterdag speelde Veerman nog gewoon mee met PSV en sloot hij zijn periode in Nederland sterk af met een 1-2 overwinning op Excelsior. Voor de Eindhovense club komt er daarmee een einde aan een succesvolle samenwerking die in 2022 begon. In totaal kwam de voormalige speler van sc Heerenveen en FC Volendam tot 198 officiële optredens in het rood-wit, waarin hij goed was voor 31 doelpunten en 67 assists.