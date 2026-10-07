zet noodgedwongen een punt achter haar voetbalcarrière. De 33-jarige middenvelder, die 44 keer uitkwam voor het Nederlands elftal, neemt na vijftien jaar afscheid van het profvoetbal. Haar derde zware kruisbandblessure blijkt er één te veel.

Middag liep die blessure op tijdens haar periode bij Wellington Phoenix. Haar avontuur in Nieuw-Zeeland duurde op het veld uiteindelijk slechts 45 minuten. In de openingswedstrijd van het seizoen tegen Canberra United scheurde ze de herstelde kruisband in haar linkerknie opnieuw af. Ze speelde nog door tot de rust, maar kwam daarna het hele seizoen niet meer in actie. Haar aflopende contract werd in juni niet verlengd.

Tessel Middag neemt na vijftien jaar afscheid

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Via Instagram maakt Middag nu bekend dat ze niet meer terugkeert als voetbalster. "Na 15 jaar voetballen op het hoogste niveau is het tijd om te stoppen”, schrijft ze. "Van 2011 tot 2026 heb ik alles gegeven voor de sport waar ik van jongs af aan van hou. Na 44 interlands, 7 clubs in 5 verschillende landen en helaas ook 3 kruisbandblessures, is het tijd voor een nieuwe fase in mijn leven.”

De boodschap zorgt voor veel reacties uit de voetbalwereld. Onder anderen Merel van Dongen, Daniëlle van de Donk, Sherida Spitse, Shanice van de Sanden en Desiree van Lunteren reageren op haar afscheid. "Trots op je, Tes!", schrijft Van de Sanden bijvoorbeeld. Van Dongen reageert: "Wat een mooie carrière topper. En er gaat vast nog heel veel komen."

44 interlands voor Oranje

Middag debuteerde in 2012, op twintigjarige leeftijd, voor het Nederlands elftal. Ze kwam uiteindelijk tot 44 interlands en vier doelpunten en maakte onder meer deel uit van de Oranje-selectie op het WK van 2015.

Haar clubloopbaan bracht haar langs ADO Den Haag, Ajax, Manchester City, West Ham United, Fiorentina, Rangers en Wellington Phoenix. Met Manchester City werd ze in 2016 landskampioen, met Rangers herhaalde ze dat kunststukje in 2022.

Ook tijdens haar laatste seizoen bleef Middag ondanks haar blessure actief bij Wellington Phoenix. Ze sloot aan bij de technische staf en ondersteunde teamanalist Tyron Curtis met haar tactische inzichten. De club beleefde dat seizoen het beste A-League-resultaat uit de eigen geschiedenis.