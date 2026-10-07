Nico Dijkshoorn kijkt niet graag naar de interviews van . De columnist van Voetbal International noemt Van Dijk zelfs ‘het grootste PR-probleem’ voor bondscoach Xavi Hernández, omdat de aanvoerder van Oranje een wantrouwige indruk zou maken in de gesprekken met journalisten.

Aan het begin van de interlandperiode botste Van Dijk op een persconferentie met Valentijn Driessen, die hem 'kortaf' en 'een beetje nors' vond overkomen. Van Dijk gaf toe geïrriteerd te zijn door beweringen die Driessen had gedaan na de uitschakeling van Nederland tegen Marokko op het WK. Volgens Dijkshoorn stelt Van Dijk zich vaker kribbig op in vraaggesprekken met journalisten.

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“Xavi zal het zelf nooit zeggen, maar Virgil van Dijk is PR-technisch zijn grootste probleem”, stelt de schrijver. “Het is op zijn minst onhandig te noemen wanneer de aanvoerder van het Nederlands elftal in ieder contractueel verplicht interviewtje een diepe achterdocht uitstraalt naar alles wat maar een beetje ruikt naar journalist.”

“Virgil behandelt gelouterde journalisten als jongens die vragen of hij kinderpostzegels wil kopen”, vervolgt Dijkshoorn, die Van Dijk vindt overkomen als een politicus. “Je kunt eigenlijk, wanneer je tijdens het verplicht beantwoorden van vragen naar Virgil van Dijk zijn gezicht kijkt, iedere keer de volgende zin verwachten: ‘Dat zijn jouw woorden.’”

Dijkshoorn wijst naar perschef

Volgens Dijkshoorn ligt er ook een taak voor perschef Samuël Sanches. Hij vindt dat Sanches ‘alles gierend uit de klauwen laat lopen’. “Iedere perschef ziet dat Virgil van Dijk zijn houding dodelijk is voor een goede relatie met de Nederlandse pers. De ruzie tussen Valentijn Driessen en Virgil bewijst juist dat er helemaal niets is veranderd. Samuël Sanches heeft blijkbaar totaal geen invloed op de opgeblazen trots van de aanvoerder van Oranje.”