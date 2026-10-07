heeft in de nacht van dinsdag op woensdag zijn allerlaatste wedstrijd als international van Argentinië gespeeld. In een afgeladen Estadio El Monumental in Buenos Aires was de 39-jarige supervedette rechtstreeks betrokken bij alle doelpunten in een 3-0 zege op Benin.

Messi zwaaide na de verloren WK-finale tegen Spanje af bij de nationale ploeg, maar maakte kort daarna bekend nog één keer het shirt van de nationale ploeg aan te zullen gaan trekken. Daarvoor werd het derde en laatste oefenduel dat de Albicelesti deze interlandperiode speelden gekozen, waarin het bescheiden Benin als tegenstander zijn opwachting mocht maken.

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Tegen het Afrikaanse land droeg Messi uiteraard de aanvoerdersband en het shirt met zijn 'eigen' nummer 10, dat voor deze gelegenheid wel volledig in het goud op het tricot was gedrukt. Daarnaast was ook het eigen logo van Messi op het shirt te zien.

Nadat de eerste helft geen doelpunten had opgeleverd, brak Nicolás Otamendi vlak na de start van de eerste helft de ban. De verdediger schoot raak uit een hoekschop van Messi. Een kwartiertje later had Messi zijn tweede assist van de avond te pakken. De nummer 10 vond met buitenkantje rechts ploeggenoot Nico Paz, die van buiten de zestien de verre hoek vond met een gekruld schot en de stand zo op 2-0 bepaalde.

Het slotakkoord was voor de maestro himself. Een kleine twintig minuten voor tijd ging de bal op de stip, waarna Messi de penalty vakkundig in de kruising schoot en zo de eindstand op 3-0 bracht.

Zo kwam na dik 21 jaar een einde aan de interlandloopbaan van Messi. De vedette eindigt op 208 wedstrijden voor Argentinië, waarin hij goed was voor 126 doelpunten en 69 assists. Met zijn land won de kleine dribbelaar pas in het laatste deel van zijn loopbaan als international drie hoofdprijzen: in 2021 en 2024 veroverde hij met zijn land de Copa América, tussendoor bekroonde hij zijn carrière in 2022 met de wereldtitel in Qatar.