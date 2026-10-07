Anouk Hoogendijk schrikt van nare reacties: 'Hier word ik ongelukkig van'

baalt van beledigende reacties op sociale media bij beelden van vrouwenvoetbal. In een video op Instagram licht Hoogendijk reacties uit die ze ‘respectloos’ en ‘negatief’ noemt. Ook stoort de oud-international zich eraan dat vrouwenvoetbal vaak wordt vergeleken met mannenvoetbal.

De televisiezender ESPN deelde beelden van een kapbeweging van PEC Zwolle-keepster Inge Tijink bij sc Heerenveen-aanvaller Brigitte Franken. Veel reacties gingen echter over het gewicht van Tijink en het lage tempo van de wedstrijd.

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“Ik moest even iets met jullie bespreken. Ik zag vanochtend een video van de keepster van PEC Zwolle, die heel mooi een aanvaller uitspeelt. Dan denk ik: wat cool dat je dit bedenkt. Wat goed uitgevoerd en wat leuk dat hier aandacht aan wordt besteed”, zegt Hoogendijk, die zelf uitkwam voor onder meer FC Utrecht en Ajax.

“Vervolgens ga ik de comments lezen en dan zakt mijn broek dus echt af. Dan denk ik: oh my god, we staan gewoon nog niks verder dan dertig jaar geleden. Zo respectloos naar vrouwen toe, zo negatief”, vervolgt ze. “Het wordt alleen maar vergeleken met mannenvoetbal. Oh, hier word ik dus echt heel ongelukkig van.

“Ik denk vooral: één, waarom die haat? Waarom houden wij er zo van om het negatief te belichten? Je hoeft geen vrouwenvoetbal te kijken als je er niet van houdt. Laat het gewoon. En twee: waarom wordt vrouwenvoetbal altijd vergeleken met mannenvoetbal? Zie het nou gewoon als sport op zich”, roept ze op.

Hoogendijk trekt de vergelijking met het hockey: daar worden vergelijkingen tussen vrouwen en mannen minder gemaakt. “Dat gaat ook langzamer bij de vrouwen, en bij tennis ook. Maar dat kunnen we wel gewoon als sport op zich zien. Maar in het voetbal moet het altijd vergeleken worden. Why, why, why?”