Anouk Hoogendijk schrikt van nare reacties: 'Hier word ik ongelukkig van'

Anouk Hoogendijk baalt van beledigende reacties op sociale media bij beelden van vrouwenvoetbal. In een video op Instagram licht Hoogendijk reacties uit die ze ‘respectloos’ en ‘negatief’ noemt. Ook stoort de oud-international zich eraan dat vrouwenvoetbal vaak wordt vergeleken met mannenvoetbal.
De televisiezender ESPN deelde beelden van een kapbeweging van PEC Zwolle-keepster Inge Tijink bij sc Heerenveen-aanvaller Brigitte Franken. Veel reacties gingen echter over het gewicht van Tijink en het lage tempo van de wedstrijd.
“Ik moest even iets met jullie bespreken. Ik zag vanochtend een video van de keepster van PEC Zwolle, die heel mooi een aanvaller uitspeelt. Dan denk ik: wat cool dat je dit bedenkt. Wat goed uitgevoerd en wat leuk dat hier aandacht aan wordt besteed”, zegt Hoogendijk, die zelf uitkwam voor onder meer FC Utrecht en Ajax.
“Vervolgens ga ik de comments lezen en dan zakt mijn broek dus echt af. Dan denk ik: oh my god, we staan gewoon nog niks verder dan dertig jaar geleden. Zo respectloos naar vrouwen toe, zo negatief”, vervolgt ze. “Het wordt alleen maar vergeleken met mannenvoetbal. Oh, hier word ik dus echt heel ongelukkig van.
“Ik denk vooral: één, waarom die haat? Waarom houden wij er zo van om het negatief te belichten? Je hoeft geen vrouwenvoetbal te kijken als je er niet van houdt. Laat het gewoon. En twee: waarom wordt vrouwenvoetbal altijd vergeleken met mannenvoetbal? Zie het nou gewoon als sport op zich”, roept ze op.
Hoogendijk trekt de vergelijking met het hockey: daar worden vergelijkingen tussen vrouwen en mannen minder gemaakt. “Dat gaat ook langzamer bij de vrouwen, en bij tennis ook. Maar dat kunnen we wel gewoon als sport op zich zien. Maar in het voetbal moet het altijd vergeleken worden. Why, why, why?”
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Men zal er mee moeten leven in Nederland, het is topsport om elkaar lekker af te zeiken en vooral op de man cq vrouw spelen en dat wordt natuurlijk ook lekker gevoed door de tv jounalisten , de schrijvende pers , analisten , en bedweter.
Was op zich gewoon een nette actie, als eenzelfde soort actie bij de mannen was gemaakt dan ging die de hele wereld over. En zeiken over haar gewicht? Ook onzin. Ik hoef alleen maar Piet schrijvers of niels verhoeven te noemen. Waren ook allebei gewoon hele degelijke keepers.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Men zal er mee moeten leven in Nederland, het is topsport om elkaar lekker af te zeiken en vooral op de man cq vrouw spelen en dat wordt natuurlijk ook lekker gevoed door de tv jounalisten , de schrijvende pers , analisten , en bedweter.
Was op zich gewoon een nette actie, als eenzelfde soort actie bij de mannen was gemaakt dan ging die de hele wereld over. En zeiken over haar gewicht? Ook onzin. Ik hoef alleen maar Piet schrijvers of niels verhoeven te noemen. Waren ook allebei gewoon hele degelijke keepers.